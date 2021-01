Quijandría tras COVID-19: Las vacunas ayudan, pero no resolverán problema

A su salida de la Villa Panamericana, en donde estuvo aislado al salir positivo de la COVID-19, el ministro de Ambiente Gabriel Quijandría invocó a la población a seguir practicando los protocolos de bioseguridad a fin de evitar contagiarse con el virus.

“El virus sigue entre nosotros. Es un reto inmenso para nuestra sociedad, y el reto mayor es el comportamiento de las personas, esto lo vamos a vencer cambiando el comportamiento. Las camas UCI o incluso las vacunas ayudan, pero no van a resolver el problema porque el virus se mueve más rápido que nosotros ”, indicó a la prensa.

Del mismo modo, informó que a pesar de que él está considerado dentro de la población de riesgo, ya que sufre de diabetes y fue operado del corazón, no ha tenido síntomas graves, por lo cual calificó al virus de “muy raro”.

“Yo por suerte no he necesitado ninguna intervención con oxígeno o con medicamentos, he tenido un proceso bastante asintomático lo cual nos muestra lo raro que es este virus. Yo tengo una operación al corazón de hace cuatro años atrás, soy diabético, entonces tenía todos los boletos negativos comprados y sin embargo he tenido un desarrollo de esta infección sin mayores contratiempos ”, expresó.

Quijandría reiteró a la población que deben practicar las medidas de prevención como el lavado de manos, el uso de mascarilla y el distanciamiento social. Además, precisó que desde el Ejecutivo están realizando todos los esfuerzos posibles para atender a los pacientes con COVID-19 que se suman a diario.

“Uno ve en los noticieros un nivel de irresponsabilidad de las personas que es criminal, eso no puede ser. Depende de nosotros salir de esto”, acotó el ministro de Ambiente.

Minam comunicó que Quijandría fue dado de alta

El Ministerio del Ambiente comunicó que Gabriel Quijandría había sido dado de alta por los médicos de EsSalud luego de vencer a la COVID-19 .

“Luego de cumplir con el aislamiento sanitario en la Villa Panamericana, tras ser diagnosticado de COVID-19, el ministro del Ambiente, Gabriel Quijandría, será dado de alta por los médicos de EsSalud”, se lee en el comunicado.

