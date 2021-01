El ministro del Interior, José Elice, se refirió a la moción de censura en su contra promovida por los congresistas de Unión por el Perú (UPP) tras las muertes a causa de la represión policial durante las manifestaciones en La Libertad debido al nuevo régimen laboral agrario.

Al respecto, Elice sostuvo que dicha prerrogativa del Congreso “lo tiene sin cuidado” y que los parlamentarios “están en su derecho” de tramitar cualquier moción de censura; no obstante, advirtió que, en caso se vaya del Ministerio del Interior (Mininter), el ministro que venga “también será censurado”.

“ Me tiene sin cuidado . Es un derecho de las minorías. Es una moción cuyos fundamentos están llenos de mentiras, imprecisiones, diría injusto. Probablemente consigan las 33 firmas, luego se convocará al Pleno y si logran los 61 votos para la censura me iré y asunto arreglado. Vendrá otro ministro que también será censurado sucesivamente”, declaró el último martes en Canal N.

Cabe mencionar que, a través de una moción de orden del día, los legisladores Edgar Alarcón, José Vega, Héctor Maquera, Yessica Apaza y Roberto Chavarría acordaron en censurar a Elice.

En efecto, los integrantes de UPP aluden que el ministro “ha demostrado una total incompetencia y falta de visión política y democrática para manejar un conflicto social tan delicado y poder respetar los derechos fundamentales de los manifestantes”.

Por otro lado, el titular del Mininter negó que haya dado la orden para intervenir el local de campaña de César Acuña en Piura luego de que la Policía encontrara incumplimientos con los protocolos de bioseguridad ante los contagios por coronavirus.

“No es cierto. La Policía en Piura estaba haciendo una ronda y encontró que había aparentemente una contravención a las regulaciones vigentes. La intervención no fue violenta. Se le dijo que no sigan reuniéndose en esos términos y lo han tomado políticamente, porque estamos en campaña electoral”, acotó.

En otro momento, José Elice exhortó a los candidatos a firmar el Pacto Ético Electoral para el cumplimiento de protocolos de bioseguridad durante actos proselitistas.

Seguidamente, el ministro no quiso aclarar si está a favor o en contra sobre la posibilidad de postergar las elecciones del próximo 11 de abril, ya que consideró que el Gobierno “tiene que ser absolutamente neutral”.

“El Gobierno no tiene la culpa de todo y el ministro del Interior, que tiene un poco más de un mes (en ese tiempo), no puede solucionar los problemas de la Policía y el Ministerio del Interior que han venido desarrollándose. Incluso, algunos expolicías y generales que estuvieron aquí no hicieron la diferencia”, añadió.

