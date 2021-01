Fallece Carlos Tapia y deja un gran vacío en la política peruana

Hasta sus últimos días en sus redes sociales, Carlos Tapia abogó por la unidad de todas las fuerzas progresistas, y pidió a las izquierdas no aislarse, sumarse en una posible vuelta que llamó una “coalición progresista”, en la que incluía “a los que se definen de centro democrático y las izquierdas modernas y no populistas, para hacer mayoría en el Congreso... Se me ocurre “Forsay” (con Nieto), Partido Morado con Susel, jales y aliados, Verónika con la izquierda moderna, Somos Perú con Vizcarra, Acción Popular de Lescano”.

Así de audaz y claro era.

Por supuesto, fue atacado por los radicales ubicados a la diestra política y también por gente de la derecha extrema.

En ese sentido, fue un hombre valiente. En los peores tiempos del terrorismo demencial, Tapia no dudó en criticar al senderismo , denunciar sus actos y contribuir, con sus análisis, a superar esa etapa de la violencia.

Figura. Tapia habla en el surgimiento de Fuerza Ciudadana. Foto: difusión

“En nuestro recuerdo”

Anoche, su amigo y compañero de ideales, Alberto ‘Beto’ Adrianzén, fue el primero en dar la información de su internamiento que culminó en su deceso.

“Lamento informar que Carlos Tapia ha fallecido. Las y los amigos viven en nuestro recuerdo. Mi cariño a Carola y mi solidaridad con la familia”.

Tapia, reconocido analista político, exintegrante de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, exdiputado, hombre de izquierda, ingeniero agrónomo de profesión, excatedrático de la Universidad de Huamanga, exprofesor invitado del instituto de Altos Estudios Militares, falleció en el Hospital Rebagliati víctima del cáncer.

En La República, Tapia publicó columnas de análisis con el título Adiós a las armas, dedicado temas de violencia política y pacificación.

Tras la información de Adrianzén, de inmediato, en las redes sociales se lamentó su partida.

La congresista Rocío Silva-Santisteban expresó su pesar y lo calificó como “uno de los políticos más enteros y lúcidos de los últimos tiempos. Incluso apoyó decididamente al movimiento de los jóvenes del 14N”.

El abogado Carlos Rivera mostró su pena y dijo: “Toda su vida luchó por hacer del Perú un país diferente, siempre con mucha alegría y esperanza”.

El sociólogo Juan Luis Dammert B. destacó que tenía “mucho manejo de escena, olfato político y capacidad para la polémica”. La experta en políticas públicas Susana Chávez también lamentó su partida: “Mi querido Carlos Tapia, dejas un enorme vacío en mi vida”.

La excandidata presidencial aprista Nidia Vílchez comentó: “Fue un gusto participar en entrevistas donde pudimos discrepar y coincidir por el bien del país”.

El periodista Jaime de Althaus lo definió como “un izquierdista inteligente y muy dialogante, siempre de buen talante y buen humor”.

El doctor César Nakazaki destacó que fue valioso su estudio sobre Sendero Luminoso, “discrepé del trabajo de la Comisión de la Verdad, siempre mantuvimos una relación respetuosa y diálogo alterado”.

El periodista Augusto Álvarez Rodrich lo calificó como “intenso, inteligente, entretenido”.

Tapia fue dirigente político de la generación del 60, referente desde los años 70 y 80. Militó en organizaciones de izquierda y fue diputado por la Izquierda Unida (IU).

Uno de sus últimos libros fue Tiempos oscuros, donde analizó la lucha contra el terrorismo y la violencia política en el país.

Su adiós nos deja un gran vacío en la política peruana, en estos tiempos urgentes.

Polemista

Ingenio. Tapia polemizaba con brillantez ocurrente. En un programa de TV, Rafael Rey negaba que era fujimorista y este lo retó a que se lo demuestre. Tapia le dijo: “Cuando alguien camina como pato, tiene patas de pato, tiene las... de pato y dice ‘no soy pato’, bueno, la realidad dice que se parece mucho al pato”.

