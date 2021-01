Comisión COVID-19: temas que responderán las ministras Bermúdez y Mazzetti

En las últimas 24 horas, el Perú registró 2.561 nuevos casos del SARS-CoV-2. En medio de la pandemia, que hasta la fecha ha dejado 39.044 personas fallecidas, el país lucha no solo contra una segunda ola, sino también contra una nueva variante europea que arribó a territorio nacional a inicios de enero de 2021.

Ante esta situación y el incremento de personas infectadas, el 13 de enero, el presidente de la República, Francisco Sagasti, anunció una serie de medidas focalizadas a fin de contener los contagios en todo el país.

Entre las disposiciones se encuentra el nuevo horario de toque de queda, mismo que fue planteado de acuerdo con el nivel de transmisión del virus en las distintas regiones.

Coronavirus en Perú

En el Congreso de la República, específicamente en la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgos de Desastres COVID-19, las dudas aumentaron por las nuevas restricciones.

Por ello, el último 19 de enero, dicho grupo de trabajo parlamentario aprobó invitar a la presidenta del gabinete ministerial, Violeta Bermúdez, y a la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, para que expliquen las medidas contra la segunda ola.

Temas a tratar en la Comisión COVID-19

Miembros de la Comisión Especial COVID-19 informaron a La República los principales aspectos sobre los que solicitarán explicaciones a las ministras Mazzetti y Bermúdez en una próxima sesión que, hasta el momento, no tiene una fecha pactada.

Primer nivel de atención de salud

Una de las principales inquietudes es sobre el primer nivel de atención para los casos de COVID-19. Por ello, el presidente del grupo de trabajo, Leonardo Inga (Acción Popular), comentó a este diario que pedirán información sobre los acuerdos logrados con las regiones.

“Lo que nos preocupa son las medidas que se van a aplicar en referencia al reforzamiento del primer nivel de atención. Estos están a cargo de los gobiernos regionales, por eso nos interesa saber cuáles son las coordinaciones que están teniendo con estos para atender este primer nivel ”, indicó.

En esa misma línea, Inga Sales refirió que la falta de camas UCI en el país es una problemática que va en ascenso, por lo que buscarán conocer el plan del Gobierno para proveer a los hospitales de las cantidades necesarias en esta segunda ola.

“ Cuál es el presupuesto que se va a tener para camas UCI . Tenemos entendido que se había designado una cantidad para adquirir aproximadamente 300, pero también hemos visto que por parte de EsSalud se están implementando estas camas. Entonces, queremos saber si se va a reforzar la red de EsSalud o a través del Minsa”, sostuvo.

Pacientes COVID-19 son atendidos en la UCI del Hospital Alberto Sabogal del Callao. Foto: Luis Ángel González / EFE

A su turno, la congresista Tania Rodas (Alianza para el Progreso), quien también conforma la comisión especial, manifestó su preocupación por la situación al interior del Perú, donde los ventiladores para pacientes infectados con SARS-CoV-2 no son suficientes.

“ Hablan de equipamento, pero este es escaso en las regiones . En La Libertad, a la actualidad tenemos 105 ventiladores. El año pasado llevaron 15 mecánicos a uno de los hospitales COVID-19. Estos los devolvieron al Minsa porque se malograron. Hace dos semanas enviaron 10. Hace una semana, sostuve una reunión con la ministra y enviaron cinco ventiladores más seis portátiles para las ambulancias, pero la demanda de la región, según el gobernador, es de 40 ventiladores”, expresó.

Huelga médica

Un tema en el que coincidieron los congresistas consultados es que tanto Bermúdez como Mazzetti deben presentar las soluciones a la huelga médica que se viene desarrollando. Ello, para evaluar qué medidas se le puede brindar al personal de salud.

“Tenemos una huelga médica y queremos ver cómo será el proceso de negociación con ellos. Hay un compromiso que se ha tenido de una transferencia para atender las demandas, si se va a cumplir, cuándo y de qué manera ”, dijo el legislador Inga Sales.

13-01-2021 CARLOS FELIX CONTRERAS MERINO LA FEDERACION MEDICA PERUANA INICIO HUELGA NACIONAL INDEFINIDA, EXIGEN AL GOBIERNO MEJORES CONDICIONES LABORALES.

Ley de oxígeno

Respecto a la ley de oxígeno que fue aprobada por el Congreso de la República, y cuyo plazo de promulgación vence el 21 de enero, el legislador Leonardo Inga dijo que espera que sea aceptada por el Ejecutivo y, en caso contrario, que detallen los motivos de su observación.

“Mañana vence el plazo para que el presidente promulgue la ley del oxígeno, referente a que se pueda utilizar un oxígeno medicinal del 93% de pureza, y para garantizar el mantenimiento de las plantas de oxígeno y tener este suministro en el primer y segundo nivel de atención. Consultaremos si el reglamento ya lo tienen preparado ”, replicó.

Luis Castillo (Podemos Perú), vicepresidente de la Comisión Especial COVID-19, precisó que dicha norma sobre el acceso al oxígeno medicinal será de gran ayuda para los centros de salud, ya que se garantizaría el abastecimiento de este suministro para los pacientes infectados con SARS-CoV-2.

“Este 21 vence el plazo para que el presidente Sagasti promulgue la norma aprobada por el Congreso y tener un instrumento importante para no detener el acceso al oxígeno. Es una ley que va a permitir que hospitales al interior del país puedan tener este suministro, que es el elemento más importante en el tratamiento de pacientes moderados o severos con síndrome respiratorio agudo”, subrayó.

Oxígeno

Acceso y costo de vacunas

Otro de los temas que ha sido seriamente cuestionado por el Parlamento es cómo se desarrollará el proceso de vacunación y si para este fin capacitarán a personal de salud o de las Fuerzas Armadas. A esto se suma la interrogante más recurrente: la falta de acuerdo con el laboratorio Pfizer.

“Lo que llama más la atención es que, a pesar de haber hecho los esfuerzos, no se haya cerrado contrato con Pfizer. No se entiende cómo habiendo tenido diez meses de pandemia y de un aprendizaje constante, no se haya podido cerrar un convenio con esta industria farmacéutica , que nos daría mayor tranquilidad por su efectividad”, deslizó Castillo.

Existe también la incertidumbre de las fechas en que las dosis arribarán a suelo peruano, sobre todo, porque el presidente Francisco Sagasti anunció que un primer lote llegaría en este mes de enero, pero, a la fecha, no se confirma el periodo exacto.

“Al menos van a venir 38 millones de dosis de Sinopharm para 14 millones, pero quedan 7 millones por vacunar. ¿Cuándo van a llegar las dosis para el resto? La vacunación debe ser prevista para todos los peruanos porque un porcentaje de los vacunados hacen la enfermedad y un 20% presentan resfríos comunes. ¿Y si se encuentran con alguien no vacunado? Lo contagian”, cuestionó.

Vacunas

Protocolos para elecciones de abril

El parlamentario Hipólito Chaiña (Nueva Constitución) criticó a la ministra de Salud por unas declaraciones en las que indicó que “no puede predecir qué pasará más adelante” con relación a las elecciones de abril. Por ello, precisó que solicitará a Mazzetti que aclare lo dicho y explique sobre las medidas a tomar para los comicios.

“Mazzetti ha dicho que probablemente las elecciones estén en peligro, pero parece que ese es un globo de ensayo para ver cómo reacciona el Gobierno. Pero no vamos a permitir ninguna alteración en el orden y en la fecha de las elecciones. Lo más importante es que nos muestren los protocolos que tienen actualmente para los organismos electorales ”, argumentó.

Clases virtuales y presenciales

En cuanto al retorno de clases presenciales, que era una posibilidad, y la continuidad de sesiones virtuales, el legislador Inga comentó que consultarán a las ministras sobre el plan a ejecutar durante el año lectivo que inicia en marzo.

“Le preguntaremos a la premier, sobre el tema de educación, por qué se tendría un mes de clases virtuales y luego evaluar su continuidad. Se tiene que plantear una política de Estado respecto al tema de educación en tiempo de pandemia, considerar que la medida dure seis meses y luego evaluar [cómo proceder] ”, dijo a este diario.

Situación de la economía

Otro de los aspectos que serán cuestionados a la primera ministra, Violeta Bermúdez, está relacionado con la actual situación de la economía y si esta soportará el golpe de la segunda ola y las medidas restrictivas que podrían implementarse tal como en la primera ola de 2020.

“No nos encontramos como a inicios de la pandemia, donde teníamos una economía bastante sólida. En este momento tenemos una economía muy golpeada y queremos ver cómo vamos a reforzar nuestra economía para una segunda ola ”, apuntó Leonardo Inga, presidente de la Comisión Especial COVID-19 del Parlamento.

