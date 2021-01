Acusación contra Alejandro Toledo queda en pausa

La revisión de la acusación contra Alejandro Toledo y otros empresarios involucrados en las coimas de Odebrecht en el proyecto Interoceánica Sur (tramos 2 y 3) ha sido aplazada.

El juez Richard Concepción Carhuancho estimó el último martes que el requerimiento mixto (acusación y archivo) de José Domingo Pérez deberá ser evaluado por su despacho en otra oportunidad ya que su pedido “está incompleto”.

Las razones de esta afirmación se dieron en audiencia virtual cuando el abogado de la empresa ICCGSA (incluida a la fecha como sujeto pasivo en el caso), Carlos García Asenjo, sostuvo que el fiscal no se pronunció sobre la persona jurídica en la acusación ni se les notificó de ella, por lo que debía fijarse otra fecha para la sesión.

Si bien Pérez presentó su acusación en agosto del 2020 solicitando penas de 20 años y medio de cárcel efectiva para Toledo, los empresarios José Graña Miró Quesada, Fernando Camet Piccone y otros, faltó pronunciarse sobre las empresas Graña y Montero S.A., G y M, ICCGSA y JJC, quienes formaron consorcio para la obra vial IIRSA Sur.

No obstante, el fiscal de lavado de activos manifestó que el motivo de ello era que, hasta el momento, aún no se han ratificado las incorporaciones de las personas jurídicas al caso. Una vez que se confirme ello o se disponga la exclusión, podrá formular o no la acusación contra dichas empresas si lo estima necesario.

Tras el debate por este punto, el juez decidió dar la razón a ICCGSA, agregando que “se reserve la etapa intermedia hasta que la Fiscalía cumpla con completar la acusación, específicamente en lo que atañe al pronunciamiento sobre las cuatro empresas incorporadas al presente proceso penal”.

Pérez consintió esta decisión y deberá esperar a que se defina la situación de las empresas para luego decidir si las acusa o solicita que se les archive el caso. Después, el juez podrá fijar una nueva fecha de audiencia para iniciar la etapa intermedia, es decir, el control del requerimiento, que es el paso previo al juicio.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.