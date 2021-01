RMP: “Keiko Fujimori ha hecho una jugada audaz, pero falta que le crean”

Rosa María Palacios se refirió a la última encuesta de Ipsos, la cual ha revelado que, a menos de tres meses de las elecciones 2021, George Forsyth continúa liderando la intención de voto, pero le siguen muy de cerca Keiko Fujimori y Verónika Mendoza.

No obstante, la abogada resaltó que Victoria Nacional, partido con el que postula el exalcalde de La Victoria, no pasaría la valla electoral y Forsyth no tendría una bancada en el Congreso de la República.

“Lo que demuestra esta encuesta es una enorme fragmentación. Los primeros partidos al Parlamento no suman más del 30% de intención de voto a nivel nacional, es decir, el 70% no estaría representado en el Congreso y esto es grave”, comentó.

Por otro lado, la conductora de RTV sostuvo que las declaraciones de Keiko Fujimori en Cuarto Poder han sido una pieza publicitaria estupenda, ya que ha demostrado el apoyo mutuo entre la lideresa de Fuerza Popular y Alberto Fujimori.

Asimismo, la letrada precisó que la hermana de Kenji Fujimori ha aceptado, aunque no completamente, el obstruccionismo de su bancada durante el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

Por último, RMP indicó que Verónika Mendoza es la candidata de izquierda que mejor posicionada está en las elecciones 2021, por lo que podría llegar a una segunda vuelta y enfrentarse con la fundadora de FP o George Forsyth.

“¿Esta vez (Keiko Fujimori) aceptará su derrota? Esto le va a subir algunos puntos en las encuestas y de eso no hay duda, pero que le crea la población peruana después de todo lo que hemos vivido es cosa muy diferente. Ha hecho una jugada audaz, astuta, pero falta que le crean”, dijo.

