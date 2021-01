Ricardo Cuenca: “Hay que romper el dilema entre la salud y la economía, estamos buscando un equilibrio”

El ministro Ricardo Cuenca reitera que el Gobierno busca el equilibrio entre salud y economía, tarea complicada que defiende. Para su sector, espera que se concrete un pleno educativo en el Congreso como resultado de intenso diálogo. Busca crear un Viceministerio de Educación Superior y reorganizar el sistema de acreditación.

¿Estaremos listos el 15 de abril para volver a las aulas?

Si la condición epidemiológica lo permite, sí. Tenemos el diseño listo de cómo hacer aperturas semipresenciales.

Clases presenciales implican una inversión en los colegios, en servicios sanitarios, bienes de higiene... ¿Eso correrá y estará listo en esa fecha?

Ya está corriendo: se entregaron kits de limpieza, se están terminando sistemas de agua donde hay conexión a red y donde no hay, con tanques...

¿No ocurrirá lo que ha sucedido con las tablets, que han tenido un retraso extendido?

No, esperemos que no. Las tablets se retrasaron. Felizmente ya están a tiempo. Hasta el 31 de marzo tenemos previsto hacer la entrega. Hemos iniciado una estrategia diferente de distribución. Estamos en control del proceso para que al 31 de marzo puedan llegar las tablets.

¿Cómo será el “Aprendo en casa para padres”, considerando que ellos trabajan?

Recoge la necesidad de los padres de acompañar el proceso de los estudiantes, pero también que haya disponibilidad de información y datos para que, en horario flexible, puedan descargar documentos, guías, tener información para acompañar al estudiante, y no que sea una clase para los padres. La idea es suministrarles la información para ayudarlos.

¿El año escolar 2021 acabará el 2021?

En principio sí. El 17 de diciembre está formalmente acabado. Debemos ver cómo avanzar en este año complicado.

¿Qué pasa con quienes acabaron quinto el 2020?

Quienes aprobaron, descargan sus certificados. Quienes requieren nivelación, tendrán otra evaluación. Hay nivelación más libre hasta febrero y más estructurada hasta junio.

¿Los maestros tendrán prioridad para la vacunación?

Estamos teniendo muchísimo espacio para que así sea. Hay acuerdos internacionales que determinan el orden de grupos. Empiezan por los sanitarios y personal de seguridad en general. Con el primer millón que llega en las próximas semanas tendrá cobertura el primer grupo, el sanitario. El siguiente conjunto nos permitirá tener mayor claridad sobre quiénes pueden entrar en este grupo. Allí estamos apuntando para que entren los docentes y el personal de las escuelas.

Después del sanitario.

Después del personal sanitario. Con el grupo segundo.

¿Cuánta gente es?

En educación, alrededor de 500 mil personas, incluyendo docentes, directores, auxiliares, todo el equipo de escuelas.

¿Qué se hará con los centros privados para garantizar buena educación a costo justo?

El Estado no puede regular los precios. Sacaremos un reglamento. Estaba el reglamento sobre devolución de cuotas de ingreso, pero ya había una idea de regulación general de la oferta privada independientemente de la situación de pandemia. Tratamos de tener un solo reglamento. Ya lo tenemos listo.

¿Hacia dónde apunta?

Reglamentar la devolución de cuota de ingreso, una lucha contra la informalidad, regular para que la oferta privada tenga condición de calidad.

Una Sunedu para colegios.

No se creará una institución, pero es la función del Ministerio, ampliarla a lo privado.

¿Y en educación superior?

Sigue marchando. Acabó la fase de licenciamiento. Se pasa a otra etapa de la reforma.

Es coordinador del grupo sobre restricciones por la pandemia. ¿Considera que es primero la salud o la economía?

Es un dilema que hay que romper, un dilema falso. Este grupo busca un equilibrio entre la salud y lo económico. Está conformado por MEF, Producción, Mincetur, Midis, Salud y Educación, liderado por PCM, para romper este dilema. No podemos enfrentar la salud ni la economía. Hay que buscar un equilibrio, por eso salen estas medidas. El problema de la pandemia no es solo sanitario y requiere un abordaje integral.

Es un dilema que ya se manifiesta en discrepancias entre Mazzetti y Mendoza...

¿De qué manera?

Salud apuntaría a restricciones mayores y Economía no estaría de acuerdo. ¿Es así?

No, hemos sacado estas normas que buscan un equilibrio. Tenemos indicadores epidemiológicos y otros sobre PBI y empleo. El ejemplo claro es Lima. Dice: “¿Por qué no está en ‘muy alto’?”. Lima contribuye con el 42% del PBI nacional. Las medidas tienen que considerar esos dos lados. Por eso la idea es no llegar a lo extremo.

La cuarentena.

Eso desbalancea el equilibrio: nos protege, pero con un gran impacto en la economía.

Y ya no tenemos dinero para bonos.

Exacto. Entonces, ¿para qué ponemos uno frente a otro?

Sin dinero para bonos, ¿la cuarentena se descartaría?

Es extrema. No solo sin bonos, sin vida. Es una situación que se está evitando.

¿Cómo ha ido su acercamiento con el Congreso?

Hemos tenido reuniones con el presidente de la Comisión de Educación, con el presidente de la República, con la presidenta del Congreso. Buscamos una agenda común que se vería en un pleno educativo, para aprobar leyes puntuales para tener un Viceministerio de Educación Superior y fortalecer el sistema de acreditación.

Vienen elecciones, ¿hay riesgo para la reforma educativa en el próximo quinquenio?

Tiene enorme legitimidad en la población. Creo que la ciudadanía sostendrá la reforma.

