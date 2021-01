Bancada de UPP promueve moción de censura contra el ministro Elice

Congresistas de la bancada de Unión por el Perú (UPP) han promovido una moción de censura en contra del ministro del Interior, José Elice , por las muertes a causa de la represión policial durante las manifestaciones en La Libertad debido al nuevo régimen laboral agrario.

A través de una moción de orden del día, los parlamentarios Edgar Alarcón, José Vega, Héctor Maquera, Yessica Apaza y Roberto Chavarría acordaron en censurar a Elice, aludiendo que “ha demostrado una total incompetencia y falta de visión política y democrática para manejar un conflicto social tan delicado, y poder respetar los derechos fundamentales de los manifestantes”.

En el documento señalan, además, que la propuesta la realizan por la política instaurada en el actual gobierno de “resquebrajamiento institucional y grave daño moral a la Policía Nacional del Perú (PNP)”. Además, señalan la responsabilidad política del titular del Ministerio del Interior durante la última sesión virtual de la Comisión Permanente.

“... Por su comprobada incapacidad de gestión, desconocimiento total de las políticas de solución frente a los conflictos sociales y la conducción de las autoridades policiales, frialdad democrática para comprender los graves problemas de la población, falta de prevención contra la delincuencia común, uso abusivo y excesivo de la represión brutal contra la ciudadanía ”, detallan.

Asimismo, hacen hincapié en que hubo un abandono a los miembros de la PNP y falta de enfoque social en temas de violencia durante las protestas, lo que conllevó al fallecimiento de tres personas y decenas de heridos.

Ministro Elice asume responsabilidad política

El último 15 de enero, el ministro del Interior y la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, participaron en una sesión virtual de la Comisión Permanente del Legislativo con el propósito de responder sobre los fallecidos en las protestas por la nueva ley agraria.

Durante esta reunión, José Elice asumió la responsabilidad política por la represión de la PNP en las marchas, pero aseguró que no iba a renunciar a su cargo.

“ Responsabilidad política no significa aquí, ni en ninguna parte, que cuando uno la acepta tiene que renunciar . No tengo problema en renunciar. Yo no me aferro al cargo. No sueño, ni he soñado jamás con ser ministro, ni congresista, ni tener ninguno de los cargos que he tenido a lo largo de mi vida”, aseveró durante la sesión.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.