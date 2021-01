Allegado a Vizcarra defendió a excongresistas denunciadas por terrorismo

Un exfuncionario del gobierno del expresidente Martín Vizcarra fue abogado de las excongresistas Nancy Obregón y Elsa Malpartida, acusadas por el Ministerio Público por sus presuntos vínculos con el terrorismo.

En efecto, se trata de César Roberto Figueredo Muñoz, quien ocupó hasta diciembre pasado el cargo de director ejecutivo del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) y en el Fondo Mi Vivienda. Ahora se desempeña como jefe de campaña de Somos Perú, partido que postula a Vizcarra al Congreso.

De acuerdo con un reportaje difundido en Panorama, César Figueredo es tan cercano a Martín Vizcarra que fue él quien llevó la propuesta al exmandatario de postular al Parlamento con el partido fundado por Alberto Andrade en las elecciones generales de este 2021.

No obstante, el exdirector de Cofopri también defendió a las exparlamentarias Nancy Obregón y Elsa Malpartida , investigadas por la presunta comisión de los delitos de financiación y colaboración con el terrorismo, tráfico ilícito de drogas y obstrucción a la justicia.

“Yo fui por un breve tiempo abogado de las señoras. (...) Una tercera persona —que no puedo revelar su nombre por razones de confidencialidad, secreto profesional— me contacta para que yo las puedo defender porque no tenían una defensa”, declaró.

César Figueredo fue mencionado en los audios que tenían como protagonistas a la exasistente del despacho presidencial Karem Roca y Martín Vizcarra, quien fue denunciado en el Congreso por las contrataciones irregulares del Estado con Richard Cisneros, más conocido como Richard ‘Swing’.

“ O, por último, llame a César Figueredo a ver si le ha dicho algo a Iván . Como si yo no supiera. A ver, pregúntele a Figueredo. Porque él sabe que yo voy a renunciar, él sabe que soy yo la que me voy a ir”, le dijo Karem Roca a Vizcarra, tras sostener que su esposo, Edgar Iván Zapata, no renunciaría a su cargo como director de la oficina de coordinación descentralizada en Cofopri.

Según el reportaje, hace 8 años, en enero del 2013, la Policía interceptó con la orden de un juez las conversaciones entre César Figueredo y su entonces defendida Nancy Obregón.

En los audios se evidenciaban pagos a testigos para que no se implique ni a Obregón ni a Malpartida. De acuerdo con un atestado policial, se trataría de presuntos sobornos para que el cabecilla terrorista ‘Artemio’ no implique a sus defendidas.

Al ser consultado por estas conversaciones, Figueredo dijo no recordar que ayudó a las dos denunciadas por terrorismo.

Sin embargo, en los audios se escuchó al exfuncionario de Martín Vizcarra quejarse ante Elsa Malpartida por haber dado un dinero para pagar los supuestos testigos.

“Yo no reconozco, yo no he hablado con nadie, yo no he comprado ningún testigo, yo no sé absolutamente nada de ese problema”, acotó.

