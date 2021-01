Frases de la semana: revisa los anuncios y opiniones políticas más polémicos

Inevitable anuncio

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, anunció que nuestro país está atravesando una segunda ola de contagios de COVID-19 y manifestó, además, que nos encontramos en un momento de incertidumbre.

“En este momento ya el sistema de salud esta recibiendo más pacientes, estamos viendo que estamos pasando de un rebrote a un momento en el cual la cantidad de casos asciende mucho más (...) Estamos en una segunda ola, estamos en una situación de incertidumbre, es duro pero tenemos que tenerlo claro .”, explicó Mazzetti en la 58 edición de la CADE Ejecutivos.

Nuevas medidas

Sagasti explicó por qué no tomaron medidas sanitarias más drásticas en este momento

Ante la segunda ola, el Ejecutivo, liderado por Francisco Sagasti, organizó una conferencia de prensa en la que anunció las nuevas medidas. Entre ellas, la más importante fue el nuevo horario de toque de queda, el cual varía según la tasa de contagios por región.

Del mismo modo, el jefe de Estado señaló que se han establecido estas restricciones para evitar la cuarentena, pues asegura que es una norma que están guardando para el final.

“Queremos evitar una cuarentena estricta para todos, a eso no queremos llegar. Pero si llega la pendiente de muertes, tenemos que aplicar eso. La guardamos para el final porque sabemos que muchos peruanos y peruanas tienen que ganarse la vida ”, sostuvo Sagasti.

Resignación

Vílchez se manifestó tras la decisión del APRA de retirar su plancha presidencial

El último 15 de enero, la Comisión Política del Partido Aprista (APRA) decidió retirar la fórmula presidencial liderada por Nidia Vílchez a pocos meses de las elecciones generales. Esto sucedió luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declarara improcedentes varias listas de candidatos al Congreso de la agrupación.

Ante esto, Vílchez sostuvo que el partido se encuentra en camino a una perdida de inscripción, debido a que además de la decisión tomada contra la plancha que encabezaba, decidieron retirar tres listas al Parlamento.

“Hoy, la Comisión Política ha tomado la decisión de retirar las tres listas parlamentarias y la fórmula presidencial, porque evidentemente se va camino a una pérdida de la inscripción del partido político en enero o ahora al retirar las candidaturas”, explicó en diálogo con RPP.

Responsabilidad política

Elice explicó el significado de responsabilidad política ante la Comisión Permanente del Congreso

El ministro del Interior, José Elice, asumió la responsabilidad política del conflicto que derivó en las muertes durante el paro agrario, pero aseguró que esto no significa que vaya a renunciar.

“ Responsabilidad política no significa aquí, ni en ninguna parte, que cuando uno la acepta tiene que renunciar . No tengo problema en renunciar. Yo no me aferro al cargo. No sueño, ni he soñado jamás con ser ministro, ni congresista, ni tener ninguno de los cargos que he tenido a lo largo de mi vida”, manifestó en una sesión virtual con la Comisión Permanente del Congreso.

Mano dura

Muñoz expresó que no van a permitir que los candidatos utilicen espacios públicos para actividades proselitistas

El alcalde de la capital, Jorge Muñoz, aseguró que desde la Municipalidad de Lima Metropolitana no van a autorizar el uso de espacios públicos para las campañas políticas de los candidatos, de cara a las elecciones del 11 de abril.

“Nuestra visión es que no se debe permitir el uso de los espacios públicos para cierres de campaña o cosas por el estilo en un momento como el que estamos teniendo, en donde el factor de contagio ha crecido (...). No vamos a dar autorización”, señaló Muñoz en diálogo con Canal N.

Acuerdos bajo la mesa

Vizcarra aseguró que Merino llegó al Gobierno con acuerdo debajo de la mesa

El expresidente y candidato al Congreso por Somos Perú, Martín Vizcarra, evocó su salida del Gobierno y dijo que el régimen de facto de Manuel Merino se dio por fuerzas políticas con acuerdos “por debajo de la mesa”.

“Un 9 de noviembre, las fuerzas políticas, a través de un contubernio con acuerdos debajo de la mesa, hicieron que el representante de Acción Popular (Manuel Merino) asuma el Gobierno ”, aseguró en un video publicado en sus redes sociales.

