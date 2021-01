Excongresista Víctor Crisólogo fallece por COVID-19 en Áncash

El excongresista Víctor Crisólogo falleció este domingo 17 de enero en la ciudad de Nuevo Chimbote, en la región de Áncash, por COVID-19, según informó el parlamentario Rennán Espinoza.

“Hace una hora ha fallecido el excongresista Víctor Crisólogo en Áncash. Triste noticia para su familia y amigos”, escribió en su cuenta de Twitter el congresista inscrito en el partido Victoria Nacional.

Rennan Espinoza informó sobre el lamentable hecho.

En declaraciones para el diario La República, Espinoza indicó que el estado de Crisólogo era muy grave, tras contagiarse por coronavirus hace unas semanas. Además, manifestó que no pudo encontrar cama UCI en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de Áncash hasta unas horas antes de fallecer.

“Ha estado varios días bastante delicado. Se contagió de COVID-19 hace quince días aproximadamente, no lograba obtener una cama UCI. Ayer (sábado 16 de enero) por la tarde me informaron de este problema. Entre ayer y hoy por la madrugada recién hemos conseguido un ventilador... Hoy a las 10 de la mañana ya su corazón no dio más ”, señaló.

Por otra parte, también comunicó que la esposa del exparlamentario, Dali Saavedra, y su hijo Carlos Crisólogo también se han contagiado y se mantienen a la espera de ser atendidos. Afirmó que sus estados no son tan graves, pero a medida que pasa el tiempo hay mayor riesgo.

“ La señora Dali también está mal, aún no la atienden, está en la carpa. El hijo también está mal. La situación está en ese proceso de espera ... Todavía no están en la gravedad para estar en UCI, pero a más demora, más riesgo”, advirtió.

Como se recuerda, Víctor Crisólogo postuló al Congreso de la República con el partido Perú Posible del expresidente Alejandro Toledo para las elecciones del periodo 2011-2016, y fue elegido por la región Áncash.

