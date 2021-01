Plantean que congresistas eviten comentar sobre consumo personal de drogas

Un proyecto de ley presentado por el congresista Hipólito Chaiña de la banca de Nueva Constitución solicita modificar el código de ética parlamentaria sobre el consumo de drogas.

Dicho pedido hace énfasis en que en el artículo 4 del código debe estipular que los congresistas deben abstenerse de realizar comentarios públicos que estén relacionados al consumo ilegal de drogas . Esto, en alusión al parlamentario del Partido Morado Daniel Olivares, quien reveló ser consumidor habitual de marihuana.

“Proyecto de resolución legislativa propone incorporar el literal h) al artículo 4 del Código de Ética Parlamentaria a fin de que se considere como un deber de conducta del congresista al abstenerse de efectuar comentarios públicos relacionados al consumo personal de drogas”, detallan en el documento.

En la exposición de motivos para este cambio, señalan que el artículo 8 de la constitución estipula que el Estado se encarga de combatir y sancionar el tráfico ilícito de drogas y regular su uso. Asimismo, remarcaron que las drogas más consumidas en la sociedad son la cocaína y la marihuana, las cuales aseguran que se han convertido en un problema social.

Además, hacen énfasis en que es deber del Estado prevenir el consumo de productos ilegales por los efectos que puede tener en una persona, tanto a largo como a corto plazo. Finalmente, resaltaron en que es deber de un congresista evitar normalizar el consumo de drogas ilícitas.

Olivares sobre el consumo de marihuana

Tras haber confesado ser consumidor habitual de marihuana durante una entrevista con Julio Guzmán, Daniel Olivares aclaró que no busca legalizar el consumo de esta droga y señaló que lo que expresó no es para decirle a la gente lo que debe hacer y tampoco inducir a menores de edad a consumirla.

“Respondí con la verdad, no tengo pelos en la lengua, he dicho las cosas como las pienso. Mis votantes quieren que trabaje todo el tiempo, lo que haga en mi vida privada, fuera de mi trabajo, creo que no debería ser relevante, pero tengo esta política de transparencia radical”, agregó en diálogo con Canal N el último martes.

