Inés Tello: “Pedidos de destitución se resolverán de forma pública para que conozcan los votos”

La Junta Nacional de Justicia resolverá el pedido de destitución del ex fiscal de la Nación Pedro Gonzalo Chávarry y de otros magistrados en una audiencia pública, para que la ciudadanía conozca el voto y el razonamiento de cada uno de los consejeros, señala la presidenta de la institución, Inés Tello de Ñecco.

¿Cómo ha sido este primer año de trabajo de la Junta Nacional de Justicia?

De gran esfuerzo. Queremos que las cosas se hagan bien, en medio de las restricciones por la pandemia. Nuestras decisiones pueden ser impugnadas hasta los organismos internacionales y, por eso, los procedimientos y razonamientos deben estar claros para que el Estado se pueda defender.

¿Qué han hecho en este año?

Empezamos con los reglamentos de los procedimientos disciplinarios, de nombramientos y de ratificación. Avanzamos con el nombramiento de los jefes de la ONPE y el Reniec.

Y ahora están con el tema de los jefes de los órganos de control del Poder Judicial y el Ministerio Público.

Estamos en el proceso de elegir al jefe de control del Poder Judicial. Lamentablemente, el del Ministerio Público quedó desierto, pero lo vamos a reiniciar de inmediato.

¿Cuándo habrá un resultado?

La primera semana de febrero. Teníamos tres candidatos, uno acaba de renunciar y quedan dos. Nos gustaría acelerar, pero hay la necesidad de respetar el cronograma, y dice que la primera semana de febrero se debe decidir.

¿Luego comenzarán con las destituciones, nombramientos, ratificaciones?

Hemos comenzado desde el año pasado. Se revisaron las decisiones del Consejo Nacional de la Magistratura desde el 2015 hasta el 2018, conforme al mandato que se nos dio. Son unos 2.000 mil procesos. Ahora, vamos a entrar al detalle de unos 200 o 300 casos donde observamos graves irregularidades. Sobre todo en ratificaciones, hay 139 procesos. Será una revisión muy célere a partir de lo que se advierta en el expediente.

¿Hay la posibilidad de que algunos de estos casos puedan verse afectados por caducidad o prescripción administrativa?

La lucha contra la corrupción es prioridad y, dentro de esto, acabar con la impunidad . Los plazos están suspendidos y creemos, ese es nuestro plan de trabajo, que este año terminamos.

¿Qué es lo que han planificado para este año?

Tenemos seis convocatorias de nombramientos que quedaron en suspenso, esos se van a reactivar. Hay unos 650 candidatos que pueden ser nombrados. Tenemos las ratificaciones pendientes. Este año por lo menos queremos ratificar a mil.

¿Los procesos disciplinarios?

Como dijo el expresidente del Poder Judicial, el año pasado nos remitió 159 procesos abreviados, más siete a magistrados supremos que hemos iniciado de oficio. Creemos este año terminar 185 casos y abrir otros procesos disciplinarios.

En estos días, hemos visto las audiencias de descargo de los procesos disciplinarios del fiscal Pedro Chávarry y otros jueces supremos. ¿Cuándo tomaran una decisión?

Hay un plazo de 10 días. Cuando se inicia una investigación, uno de los consejeros se convierte en instructor y realiza la investigación. Al concluir, emite un informe que se notifica al investigado. Se realiza una audiencia de descargo y luego se vota y se emite la resolución.

¿Ya han emitido los votos?

Se va a realizar una audiencia pública en la que cada uno de los consejeros dará su opinión a favor o en contra del informe, ya sea a favor de la destitución, en contra o por una sanción menor. Inmediatamente se emite la resolución, salvo que haya votos discrepantes.

¿Cuántos votos se requiere para una destitución?

Son cinco votos a favor de la destitución y mayoría simple para sanción menor.

¿La decisión se puede posponer? Hay preocupación en el Ministerio Público por el quiebre de un caso, si suspenden o destituyen a un juez supremo, han visto estos casos.

Lamentablemente, nosotros no tenemos injerencia en asuntos jurisdiccionales. La sanción se ejecuta de inmediato. No se puede tomar una decisión en función de casos como esos.

¿Qué toman en cuenta para una destitución?

Vamos a garantizar derechos, el debido proceso, ver las atenuantes y agravantes, pero aquello que expresamente señala la ley. Vamos a respetar los derechos, pero eso no significa que se genere espacios de impunidad. Es importante luchar contra la corrupción, con procesos limpios y resoluciones muy sólidas, para evitar que una persona considerada no apta regrese.

¿Es difícil juzgar a sus colegas, ahora que está en la JNJ?

Yo soy amiga, pero si eres mi amigo no me pidas que vaya en contra de mis funciones de juez. Hay mucha gente que siente que uno no es servicial. Pero creo que debemos entender que un funcionario de justicia no está para hacer favores. Está para aplicar la ley. Si tienes razón, te lo voy a respetar, no necesitas pedir un favor.

¿Cómo ve el Poder Judicial?

La pandemia nos ha dado una oportunidad de cambio. Hay gente que quiere hacer las cosas bien. Muchas cortes están pidiendo el acceso al sistema informático. Hay una voluntad de cambio, y la Junta va a contribuir a eso.

¿Los ciudadanos cómo pueden apoyar en todo este proceso?

Es muy importante que los ciudadanos participen, denuncien y se involucren. Muchos se quedan callados. Hay que involucrarse, denunciar. No podemos tener ojos y oídos en todas partes, necesitamos la colaboración de los ciudadanos.

