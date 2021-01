Fiscalía, Defensoría y municipios serán observadores durante manifestaciones

El titular del Ministerio del Interior, José Elice, anunció que el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y representantes de las municipalidades fungirán de observadores durante las próximas manifestaciones.

Elice mencionó, además, que será la Policía Nacional del Perú (PNP) la que realice coordinaciones con las personas que promuevan dichos eventos y convoquen a las entidades antes mencionadas.

“He dispuesto que representantes de la policía realicen coordinaciones previas con los promotores de futuras marchas y se convoque a representantes de la Defensoría del Perú, Fiscalía y municipalidades para que actúen como veedores”, explicó en una sesión del Congreso.

Elice asistió este viernes a una sesión virtual de la Comisión Permanente del Parlamento en compañía de la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, para responder acerca de la violenta represión policial en las marchas por el nuevo régimen laboral agrario.

En otro momento, el ministro del Interior enfatizó en que nadie debió perder la vida ni resultar herido durante las últimas protestas, debido a que la PNP se organiza antes de actuar.

“Creemos que nada de esto debió ocurrir, nadie debió resultar ni lesionado ni perder la vida en estos eventos. Nos causa mucho dolor cada vez que tenemos que repensar los procesos que siguen estos eventos (...) Este no es un escenario que corresponda a la realidad o al actuar de la PNP”, agregó.

Elice descarta renuncia

Durante la misma sesión, José Elice, asumió la responsabilidad política del conflicto que derivó en las muertes durante el paro agrario, pero aseguró que esto no significa que vaya a renunciar.

“Responsabilidad política no significa aquí, ni en ninguna parte, que cuando uno la acepta tiene que renunciar. No tengo problema en renunciar. Yo no me aferro al cargo. No sueño, ni he soñado jamás con ser ministro, ni congresista, ni tener ninguno de los cargos que he tenido a lo largo de mi vida”, expresó.

