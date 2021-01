Elice al Congreso: Asumir responsabilidad política no significa renunciar

El ministro del Interior, José Elice, asumió la responsabilidad política del conflicto que derivó en las muertes durante el paro agrario, pero aseguró que esto no significa que vaya a renunciar.

Elice asistió este viernes a una sesión virtual de la Comisión Permanente del Congreso en compañía de la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, para responder acerca de la violenta represión policial en las manifestaciones por el nuevo régimen laboral agrario.

“ Responsabilidad política no significa aquí, ni en ninguna parte, que cuando uno la acepta tiene que renunciar . No tengo problema en renunciar. Yo no me aferro al cargo. No sueño, ni he soñado jamás con ser ministro, ni congresista, ni tener ninguno de los cargos que he tenido a lo largo de mi vida”, aseveró durante la sesión.

El funcionario manifestó que la responsabilidad política es presentarse ante el Congreso de la República y dar la cara cuando es invitado. Estas declaraciones se dan luego de que congresistas que propiciaron el golpe de Estado, como Manuel Merino, Ricardo Burga, Diethell Columbus y Jim Ali Mamani, le pidieran que desista a su cargo.

“Y sí, es renunciar si considero que las condiciones no están dadas para continuar ejerciendo el cargo. También es acudir inmediatamente en caso de ser interpelado y renunciar si soy censurado”, añadió Elice.

Se defendió ante cuestionamientos

José Elice fue cuestionado por los legisladores Otto Guibovich y Columbus en repetidas ocasiones por su falta de experiencia en el Ministerio del Interior. Sobre este punto, aseguró que no deben pretender que él cambie todo en solo un mes en el cargo.

“¿Cuántos de los ministros que me han antecedido han sido expolicías y exmiembros de las Fuerzas Armadas? Muchos. ¿Y eso ha hecho la diferencia? Esta es la Policía que he heredado y se pretende que, en poco más de un mes, yo transforme aquello que ha venido deteriorándose y casi ha sido abandonado por los políticos por décadas”, sostuvo el ministro del Interior.

