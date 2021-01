Mazzetti: “Si las circunstancias lo ameritan, tomaremos medidas más estrictas”

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, se manifestó respecto a las medidas sanitarias que podrían tomarse en un futuro, en caso empeore la segunda ola de contagios. Aseguró que de ser necesario, establecerán normas más rigurosas.

“Miren el esfuerzo tremendo que estamos haciendo para tomar medidas que sean lo más focalizadas posibles, pero recuerden: si las circunstancias lo ameritan, vamos a tener que tomar medidas más estrictas , depende de cada uno de nosotros, los ciudadanos, el poder unir esfuerzos y tomar en serio lo que está pasando”, manifestó para la prensa.

Mazzetti remarcó que desde el Gobierno han tomado la decisiones correspondientes para frenar los casos de COVID-19. Además, indicó que debido a la situación actual el país se podría volver a la de meses atrás. Por ello, instó a los ciudadanos a que cumplan con todas las normas sanitarias.

“Si no nos ponemos las pilas y no tomamos esto en serio, rebrote, ola, olita o tsunami, nos va a arrollar. Lo que sea, por consiguiente, todos tenemos que ponernos las pilas. Aquí no hay pastillita mágica, aquí lo que hay son medidas que todos los ciudadanos tenemos que seguir ”, sostuvo.

Nuevas medidas sanitarias

El último miércoles, el Ejecutivo organizó una conferencia de prensa donde reafirmó que el Perú está atravesando una segunda ola de contagios del nuevo coronavirus y brindó las nuevas medidas sanitarias de cara a las próximas dos semanas que quedan de enero.

Una de las nuevas normas que se establecieron fue el nuevo horario del toque de queda. Violeta Bermúdez anunció que el horario ha variado por nivel de contagio de las regiones.

Para el nivel moderado, la inmovilización social iniciará a las 11.00 p. m. y continuará hasta las 4.00 a. m. El nivel alto empezará a las 9.00 p. m. hasta las 4.00 a. m. Para el nivel muy alto, la primera ministra sostuvo que el toque de queda comienza a las 7.00 p. m. hasta las 4.00 a. m.

