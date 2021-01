Comisión COVID-19 al Ejecutivo: “No se está trabajando el tema de la prevención”

La parlamentaria Tania Rodas (Alianza para el Progreso), miembro de la Comisión Especial COVID-19, mencionó que, ante el inicio de la segunda ola de coronavirus en el país, el Gobierno no está realizando campañas preventivas ni educacionales a la población.

“ No se está trabajando el tema de la prevención, la educación hacia la población . Se tiene que invertir en medios de comunicación masiva para orientar a la población pese que venimos de una lección aprendida. Aquí se tiene que articular con los medios de comunicación a nivel nacional para poder unir esfuerzos y vencer esta pandemia”, indicó a RPP.

Asimismo, cuestionó que el Ejecutivo no haya dispuesto de mayor contratación de personal médico para atender la crisis sanitaria en la primera línea de emergencia, ni en hospitales u otros centros médicos.

“No se previó respecto a la contratación de personal, a mí lo que me preocupa tremendamente es la contratación del recurso humano en primera línea , tanto en el primer nivel de atención como en los hospitales y la falta de ventiladores mecánicos y camas UCI”, manifestó.

La apepista sostuvo que los directores de nosocomios no pueden implementar el número de hospitalizaciones de pacientes con coronavirus pues no tienen el recurso humano para llevar a cabo los procesos. “Un ventilador y cama UCI no se mueven solo, se tiene que contratar al personal”, añadió Rodas.

En tanto, señaló que en el sector salud existe un déficit debido al presupuesto institucional, dado que el gasto de la pandemia son más de S/ 23 millones y el monto de apertura presupuestal es de S/ 20.900 millones.

Mazzetti afirma que sí hay camas UCI disponibles

A su turno, la titular del Ministerio de Salud, Pilar Mazzetti, aseguró que todavía hay camas UCI para recibir a personas infectadas con la COVID-19 . “No hay camas UCI, eso no es cierto. Camas UCI hay. En la medida que nos vamos acercando una o dos camas, inmediatamente estamos haciendo las implementaciones necesarias”, señaló la titular de la cartera de Salud.

Además, informó que están entregando otros utensilios para la atención de pacientes con COVID-19. “Hemos trasladado 5.800 balones de oxígeno y miles de oxímetros a centros médicos a nivel nacional para que estén al primer nivel de atención”, puntualizó.

