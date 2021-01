RMP sobre el Partido Morado: “Cometieron un error político”

Los candidatos al Congreso y a la Presidencia de la República continúan su campaña electoral de cara a los comicios de 2021 sin respetar las medidas de bioseguridad, pese a la confirmación de la segunda ola de la COVID-19.

Para Rosa María Palacios, la distancia social ha sido olvidada por candidatos como César Acuña y Martín Vizcarra. Asimismo, acotó que Keiko Fujimori, quien ha asegurado que no participará de este tipo de actividades, habría tomado esta decisión por las restricciones del proceso legal en su contra.

“Hay un problema y debe ser resuelto de alguna manera (...). Lo que les interesa a los candidatos es que los medios de comunicación los sigan y esto rebote a miles de personas”, comentó.

Por otro lado, la conductora de RTV advirtió que los postulantes deben evitar dar recomendaciones médicas sobre la COVID-19, en referencia a las declaraciones del expresidente Vizcarra a favor de la ivermectina.

Además, indicó que la estrategia del Partido Morado ha salido mal. RMP sostuvo que la entrevista entre Julio Guzmán y el congresista Daniel Olivares tuvo errores en comunicación política que serán utilizados para desprestigiarlo.

“Siempre hay un compromiso de discreción. Cuando el defecto privado se expone, lo que el electorado espera es una disculpa, que fue lo que no hizo Guzmán el año pasado”, precisó.

Según la abogada, el que Olivares haya aceptado que consume marihuana de manera recreacional no es un delito y no merece ser investigado por la Comisión de Ética del Parlamento, pero resaltó que el consumo de esta droga no es aceptada en el Perú.

“Fumar marihuana no es delito, ni siquiera es una falta administrativa (...). En campaña, los vicios privados tienen que ser privados. Cometieron un error político y les va a ser difícil salir sobre todo en la lista parlamentaria”, detalló.

