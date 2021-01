Consejo Directivo evaluará inhabilitación de Humberto Acuña este jueves

El Consejo Directivo del Congreso de la República evaluará este jueves 14 de enero la inhabilitación del parlamentario Humberto Acuña Peralta, medida interpuesta luego de la sentencia en doble instancia por corrupción en su contra.

El tema fue incluido en la agenda del grupo de trabajo, luego de más de cuatro meses desde que la Tercera Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque confirmó la condena en contra del representante de Alianza para el Progreso (APP).

De acuerdo a lo anunciado anteriormente por el Parlamento, el legislador deberá dar sus descargos ante los representantes de la entidad para definir su situación parlamentaria.

El hermano de César Acuña, candidato presidencial para las elecciones 2021, fue sentenciado a tres años de prisión suspendida por el delito de corrupción, en específico, cohecho activo genérico, al hallarlo responsable de sobornar a un policía cuando era gobernador regional, para que salga favorecido en la toma de declaración por otra investigación.

Además, ordenaron su inhabilitación para ejercer cargos públicos por 10 años, la que no se ha ejecutado ante la falta de respuesta del Parlamento. Sus colegas de bancada argumentan que el reglamento del Legislativo contiene “vacíos legales” al especificarse que se requiere de una “sentencia firme” para separarlo del cargo.

César Acuña

Al respecto, el parlamentario interpuso una casación en contra de la resolución judicial, la que ha sido admitida y se encuentra a la espera de ser resuelta. El legislador pidió al Congreso que no se ejecute el fallo de la Corte Suprema, de vacarlo del cargo parlamentario, hasta que el recurso se resuelva.

Humberto Acuña solicitó su licencia sin goce de haber del Parlamento hasta que se resuelva la casación que presentó y que si esta lo favorece, le levanten la inmunidad parlamentaria para que ejerza su derecho de defensa.

El 4 de enero, el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializada en Corrupción de Funcionarios de Lambayeque rechazó que la condena contra el legislador se varíe a cárcel efectiva.

También decidieron que la sentencia aún no ha quedado firme y no tiene la condición de cosa juzgada, por el recurso interpuesto ante la Corte Suprema , el cual aún no se resuelve.

