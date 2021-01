Comisión de Ética: ¿en qué estado van las indagaciones a congresistas?

Durante todo el 2020, la Comisión de Ética del Congreso fue una de las que menos se escuchó, pese a contar con una lista de casos pendientes de resolver y algunos otros heredados del Parlamento disuelto.

Edgar Alarcón

Entre las que fueron postergadas por el Legislativo anterior se encuentra la indagación contra Edgar Alarcón (Unión por el Perú) por pedir las hojas de vida de los auditores que advirtieron de las irregularidades en sus declaraciones juradas de bienes y rentas.

Respecto a este caso, el presidente de dicha comisión, Mariano Yupanqui, indicó a La República que se encuentra en la fase final, por lo que en la nueva legislatura que iniciará en los siguientes días se encargará de proponer un dictamen resolutivo sobre el ex contralor.

Orestes Sánchez

A esto se sumó que la bancada de Podemos Perú solicitó en octubre pasado que se indague a Orestes Sánchez, parlamentario que fue denunciado por obligar a un extrabajador a entregarle más de S/ 2.000 de su sueldo como ‘diezmo’. Esta indagación también sigue en curso.

“El caso del señor Orestes, él ya ha pasado la indagación y ha sido aprobada. Va a llegar hasta el informe final porque es un caso bastante complicado para él y la comisión va a necesitar toda la información necesaria para tomar una decisión. En la siguiente sesión vamos a tener una calificación al respecto y la comisión va a decidir su caso ”, precisó el presidente de Ética.

Cecilia García

Cecilia García es otra de las congresistas que fue denunciada ante Ética por contar con dos documentos de identidad emitidos por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), y por difundir números telefónicos de miembros de la Comisión de Economía por presunta dilación en caso de retiro de fondos de la ONP.

Sobre los casos de García Rodríguez, legisladora de Podemos Perú, Yupanqui detalló: “E lla tiene dos casos y ambos van a estar en la siguiente sesión para el informe de calificación . Después de esto, se tiene que presentar a la comisión para ya proceder con el informe final”.

Martha Chávez

A inicio de diciembre, además, la comisión aprobó iniciar una investigación a Martha Chávez (no agrupada) por emitir comentarios discriminatorios contra el exprimer ministro Vicente Zeballos cuando fue elegido como representante del Perú ante la OEA.

El titular de la Comisión de Ética explicó que el caso de la exlegisladora de Fuerza Popular estaba para pasar a calificación, sin embargo, un parlamentario presentó una reconsideración. Por ello, el grupo de trabajo está a la espera de la votación de la misma para ver si continúa o no el caso.

Unión por el Perú

Una de los aspectos pendientes fue abrir una indagación a los legisladores Jim Mamani Barriga, Rubén Ramos Zapana, Javier Mendoza Maquina, Isabel Bartolo Romero y José Vega Antonio por ingresar al penal Ancón II para realizar coordinaciones políticas con Antauro Humala cuando eso está prohibido.

El tema estaba en evaluación, sin embargo, no precedió. “Lo hemos tenido como denuncia de parte, hemos hechos una recopilación de información, pero no ha habido mayores argumentos al respecto. Se llegó a la conclusión que estos casos traen consigo la representación que tiene cada congresista de visitar estas instalaciones”, argumentó Yupanqui.

Luis Dioses

Asimismo, estaba por verse el caso de Luis Dioses (Somos Perú), quien estaba siendo investigado por los presuntos vínculos entre integrantes del grupo técnico de la Comisión de Educación, que preside, con universidades investigadas por la Sunedu.

No obstante, la denuncia contra Dioses no llegó a Ética. “He revisado y ese caso en ningún momento ha sido ingresado a la comisión. No está registrado su caso ni como archivado , no tenemos información”, señaló Yupanqui Miñano.

Ética rechazó indagaciones a congresistas con severas sindicaciones

Uno de los hechos que tuvo relevancia el año que pasó fue el del legislador Walter Rivera, de Acción Popular, quien fue visto en una fiesta en pleno estado de emergencia y cuando este tipo de este reuniones estaban prohibidas. Sin embargo, la comisión rechazó abrir una indagación al parlamentario.

De igual modo, el grupo de trabajo decidió no investigar a Guillermo Aliaga, de Somos Perú, quien fue señalado de tener presuntos vínculos con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

Balance del 2020 de la Comisión de Ética

El actual presidente de Ética, Mariano Yupanqui, detalló que, desde que asumió la titularidad en octubre pasad,o tras la renuncia de César Gonzáles Tuanama a la bancada de Somos Perú, quedaron 19 casos por trabajar.

Informó que, luego de realizar el análisis correspondiente, solo quedaron 13 denuncias. De estos, tres están ya cuentan con informes finales, incluso, dos de estos tienen una recomendación de sanción. Otros dos presentan informes aprobados, por lo que solo procede establecer la denuncia.

Uno de los casos fue archivado, otro está en espera por reconsideración de votación y seis más se evaluarán en la siguiente gestión.

Casos prioritarios para Ética en última legislatura del periodo extraordinario 2020-2021

El tema con el que iniciará la legislatura congresal del presente año será el de Daniel Olivares (Partido Morado), quien afirmó ser consumidor de marihuana. Yupanqui Miñano aseveró a este diario que el caso está en agenda, por lo que evaluarán si se inicia la investigación o se archiva la denuncia.

Daniel Olivares

En esa misma línea, la Comisión de Ética analizarán los argumentos de la denuncia contra el congresista Fernando Meléndez (Alianza para el Progreso), quien acudió a Loreto para asistir a boda, en noviembre pasado, mientras que en Lima cientos de jóvenes protestaban contra el golpe de Estado. De ser aprobado los casos, se procede a iniciar la indagación pertinente.

Fernando Meléndez

