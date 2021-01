Daniel Olivares: Lo que haga fuera de mi trabajo no debería ser relevante

Daniel Olivares, vocero del Partido Morado, se refirió a lo dicho durante una conversación con Julio Guzmán donde reveló que es consumidor de marihuana desde hace 20 años y que incluso recordaba “haber fumado con sus padres y con sus tíos”.

Sobre ello, el congresista aclaró que no busca legalizar el consumo de la marihuana, sino más bien su objetivo es que pacientes con diversas enfermedades puedan tener acceso al cannabis medicinal como una manera de tratamiento para mejorar su salud.

“ Tenemos que avanzar en la agenda el cannabis medicinal . Ya se vende el cannabis medicinal en las farmacias del Perú, pero no hay acceso real para los pacientes. Una de las propuestas del Partido Morado, que hemos presentado por medio de un proyecto de ley, es que los pacientes tengan acceso real a la medicina. Ese es el acuerdo del partido”, manifestó el último lunes en Canal N.

Asimismo, Olivares dijo que su afirmación del consumo de marihuana “no es para decirle a la gente lo que debe hacer” y tampoco inducir a menores de edad a consumirla.

“Hay un estigma alrededor de la marihuana, que la gente que la consume es floja, pero claramente no es mi caso. Yo no puedo fumar y trabajar. No es mi caso tampoco. Así como yo no recomendaría a un chico que tome cerveza o ron o si tiene que fumar. Eso no me parece un consejo que da una persona adulta y responsable”, expresó.

El legislador contó que hace siete meses dijo que era fumador en un programa de televisión “y no pasó nada, pero que ahora que todos están en campaña llama la atención”

“Respondí con la verdad, no tengo pelos en la lengua, he dicho las cosas como las pienso. Mis votantes quieren que trabaje todo el tiempo, lo que haga en mi vida privada, fuera de mi trabajo, creo que no debería ser relevante , pero tengo esta política de transparencia radical”, acotó.

Por otro lado, habló sobre la evaluación que hará la Comisión de Ética del Congreso para iniciar una investigación en su contra por relevar que consume marihuana.

En efecto, fue el congresista y titular de la comisión, Mariano Yupanqui, quien confirmó a este diario que el grupo parlamentario indagará para sustentar si lo hecho por el legislador morado “se adecua a un principio que ha podido vulnerar dentro del código de ética”.

“Si una investigación hacia mí va a hacer que se destraben los casos pendientes como cobros indebidos, golpes de Estado, pues genial. Que pase todo el tren de denuncias pendientes del año pasado. Si es útil para ese sentido entonces que me investiguen. Mi rol como congresista es ser útil”, declaró Olivares.

