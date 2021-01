Congreso: Junta de Portavoces se reúne este martes 12 de enero

Este martes 12 de enero la Junta de Portavoces se reunirá de manera virtual a las 3.00 p. m. bajo la conducción de la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, para definir los temas que se debatirán.

Según informó el segundo vicepresidente del Poder Legislativo, Luis Roel Alva, a TV Perú, la Mesa Directiva propondrá darle prioridad a la segunda votación del dictamen para eliminar la inmunidad parlamentaria.

“Debe ser incluido en la agenda del primer pleno de la legislatura ordinaria que empieza en febrero” , dijo. “Es muy relevante y tiene respaldo en la ciudadanía”, añadió.

La Oficialía Mayor del Parlamento informó que el jueves 14 el Consejo Directivo se reunirá, mientras que el viernes 15 sesionará la Comisión Permanente.

Precisamente, el lunes 11 de diciembre, sesionó la Mesa Directiva con el fin de definir las próximas sesiones y la agenda que tendrá la Junta de Portavoces, el Consejo Directivo y la Comisión Permanente del Legislativo. Asimismo, coordinaron diversos temas relacionados con la gestión institucional del Congreso.

Se aprueba eliminar la inmunidad parlamentaria

El pasado 10 de diciembre, el Pleno del Congreso aprobó con 103 votos a favor, 14 en contra y 3 abstenciones eliminar en primera votación la figura jurídica que protege a los legisladores.

La reforma indica que los procesos por delitos comunes contra los congresistas durante el ejercicio de su mandato le competen a la Corte Suprema de Justicia, mientras que las imputaciones antes de asumir el cargo le corresponden a un juez penal ordinario.

El dictamen fue cuestionado por el expresidente Martín Vizcarra, quien indicó que no se había eliminado realmente. Añadió que el primer proyecto que presentará será eliminar esta figura jurídica “por completo”.

“ El título dice que se elimina la inmunidad parlamentaria, pero cuando uno lee el texto, no se elimina . Ya hemos dicho ya, dejen de tomarnos por tontos a los peruanos, ya dejen de vendernos gato por liebre. No se ha eliminado y no se pretende eliminar la inmunidad parlamentaria con el texto que ha aprobado este Congreso”, manifestó en diálogo con la prensa.

