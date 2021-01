Salaverry sobre Tía María: Sin licencia social el proyecto no saldrá adelante

Arequipa. El candidato presidencial por el partido político Somos Perú, Daniel Salaverry, mostró este lunes 11 de enero su posición sobre el proyecto minero Tía María. El excongresista señaló que, de ser elegido presidente, no impondrá la iniciativa sin una “licencia social”.

Salaverry llegó el último domingo 10 de enero a la Ciudad Blanca junto con el expresidente y actual candidato al Congreso, Martín Vizcarra. Ambos participaron este lunes en la presentación oficial de los candidatos al Parlamento por la Región Arequipa.

“Es imposible que un gobierno pueda imponer un proyecto como el de Tía María. Depende de los pobladores (del Valle de Tambo) que este proyecto salga adelante”, dijo Salaverry en una conferencia de prensa.

Vizcarra concordó con Salaverry sobre esta posición. El exmandatario recordó que, cuando fue presidente regional de Moquegua, sacó adelante el proyecto minero Quellaveco tras un año y medio de conversaciones con la población.

“El acuerdo social no está estipulado en una ley, pero somos conscientes que, si no hay un acuerdo social, los proyectos son inviables y no se pueden imponer”, agregó Vizcarra.

LR PODCAST: Escucha el Informe Matinal del 11 de enero del 2021