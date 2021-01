Cuando abandona su despacho Candia besa la imagen de una virgen. En su juventud leía a Friedrich Nietzsche y otros agnósticos que lo alejaron de la fe. Los golpes lo devolvieron al redil. El año pasado fue difícil para él. No solo lo golpeó el COVID, también tiene la amenaza de ir a la cárcel. Metafóricamente está en manos de Dios.

¿Se siente un alcalde débil? Su legitimidad en las áforas fue baja y no pudo hacer una buena gestión para legitimarse.

Más allá de sentirme un alcalde débil o fuerte, creo que soy un alcalde protagonista.

¿Por qué?

Estoy en todos los problemas que tengan que ver con Arequipa. Asumí una posición clara en la pandemia buscando acercamientos y consensos. A excepción de los 25 días que estuve enfermo por COVID-19 tuve un rol de liderazgo indiscutible.

Pero al contrario, en Arequipa, se percibe falta liderazgo. Lo que usted me dice no se ha visibilizado ante la opinión pública.

No lo creo, es más, hemos tenido muchos escenarios de tensión y siempre cautelé los intereses de la población.

El decano del Colegio Médico (Javier Gutiérrez) lo acusó de sabotear las medidas sanitarias porque usted quería que vuelva el transporte público pese a ser un foco infeccioso.

Eso es injusto. Tenías la reactivación de los vuelos nacionales, donde hay mayor acercamiento entre pasajeros e ibas a impedir el transporte público (...)

Pero el interés fundamental era que vuelva el transporte

Había que buscar un equilibrio entre la salud y la economía de la población. Se recogió el sentimiento de la gente, desde empresarios de la Cámara de Comercio hasta de los centros comerciales de Avelino Cáceres.

¿Entonces por qué lo quieren revocar?

Eso es falso. No me digas mucha gente. Quien me quiere revocar es un señor con una empresa de combis y que no forma parte del SIT. Es una especie de chantaje, como no le dan permiso, procede así.

No es consciente que la calle está caliente contra las autoridades

Ayer estuve en el mercado San Camilo y me trataron de la mejor manera.

¿Es una autoridad asediada por los juicios. Lo podrían ratificar una condena a seis años de prisión?

En más de 10 años de gestión (con su gestión en Alto Selva Alegre) es el único proceso que tengo, un proceso que a todas luces carece de fundamento.

Al margen de la sustancia jurídica, me refiero a que eso mella su credibilidad.

Es innegable. Esperemos que esto termine pronto.

¿Teme ir a la cárcel?

Si hubiera cometido ese delito, podría en mi imaginario establecer ese escenario. Pero no he cometido ningún delito. Por lo tanto lo veo alejado.

¿Entonces el juez está errado?

Voy a pedir a las facultades de Derecho que analicen la sentencia. Nadie puede sentenciarte por algo que no se ha discutido en juicio, vulneras el derecho de defensa. La autoría mediata no fue imputada por el fiscal.

La Municipalidad de Arequipa (MPA) para este año estima un presupuesto de apertura de S/ 108 millones. El año pasado empezaron con S/ 177 millones y cerraron con S/ 275 millones ¿Cómo se va a cubrir ese hueco?

El año pasado ha sido muy duro. El 2021 será sin recursos para los grandes proyectos. Vemos mecanismos de compensación. Ahí entra la gestión del alcalde, de cómo conseguir recursos del gobierno central o de la empresa privada. Tenemos en mente empezar el intercambio vial de Kennedy que tiene los recursos asegurados.

¿Pero este intercambio de Kennedy ya tiene expedientes aprobados?

El expediente debió ejecutarse en mayo pasado. El expediente está terminado, la próxima semana debe estar aprobándose y sacarlo a concurso. Estamos pidiendo al presidente que algunas obras se financien por bonos soberanos y hablaremos con empresas, como Cerro Verde, que tiene que hacer obras por Arequipa. Ya lo hizo antes.

En su plan de gobierno se comprometió a muchas cosas, el SIT, el tranvía, recuperar Siglo XX, demoler el domo verde. ¿Se cumplirá todo ello?

En el 2020 estos proyectos estuvieron suspendidos. La continuidad del SIT, ha sido una valiente decisión. Pudimos revisar los contratos y perder 5 años más o iniciar un proceso de reforma con lo que teníamos. El 2019 tomamos la decisión de entrar a la preoperatividad.El tranvía en marzo pasado ya tenía la aprobación del perfil fase 1, lo que venía era el perfil fase 2 y el expediente técnico. Siendo honestos, debíamos colocar la primera piedra el 2022. Lamentablemente hubo suspensión de plazos y la evaluación la hace el MTC. En noviembre hemos retomado la agenda y acordamos levantar las observaciones finales para suscribir el convenio del perfil de fase 2 y el expediente técnico. Con esto, se entra a la fase de inversión y será un proyecto que no va a retroceder.

Se ha pedido recursos al gobierno central, ¿hay algún acercamiento?

Hasta ahora los presidentes han sido muy indiferentes con la ciudad, a pesar del acercamiento y la buena predisposición. Este es un gobierno de transición que sí puede ayudar. Hay que hacer una agenda con proyectos estratégicos. Invitamos al presidente en dos oportunidades y canceló. Nos han dicho que es probable que el presidente venga a fin de mes.

Algunos alcaldes decían que, si persistía esa indiferencia, pensaban hacer una huelga.

Hay esas posturas. Es que cuando uno ve que se apoya el Metro de Lima con US$ 5 mil millones y el tranvía para Arequipa cuesta US$ 580 millones y te dicen esperemos un rato, evidentemente genera un malestar. Sientes que hay una concentración de recursos en la capital. Yo no apuesto por hacer huelgas, sino por el diálogo.

Otro razonamiento es que para qué piden recursos si no los gastan. La MPA solo llegó a un gasto del 55%.

Cumplimos con la meta de capacidad de gasto según el MEF. Y hemos certificado el dinero al 100%.

Se queja que los gobiernos de turno son indiferentes con Arequipa, pero nuestras autoridades también fueron reactivas. El gobernador Elmer Cáceres estuvo desafiando constantemente al expresidente Vizcarra.

No es mi caso. El gobernante tiene que tender puentes.

Se planteó hacer obras con el gobernador Elmer Cáceres, ¿qué pasó con eso?

Tengo toda la predisposición.

Al margen de la predisposición, hablamos si esto se concreta o no.

El 2019 tuvimos dos reuniones y nos distribuimos algunas tareas: la vía Metropolitana la ejecutaba yo, la vía Residencial el GRA. Otro proyecto, el Club del Pueblo (propuesta de Cáceres), nosotros, íbamos a ver el terreno y ya tenemos el expediente. El gobernador me dijo que quería hacer grandes parques metropolitanos, le hemos delegado facultades. Pediré una reunión para ver avances.

¿Todavía no se ha comprobado el avance?

Lo estuve llamando no tuve fortuna que me conteste.

¿Hace cuánto que no habla con él?

He estado con él hace tres días en la reunión del COER, pero no hemos tenido una reunión privada. Lo estuve llamando a finales del 2020, entiendo que estaba por provincia y no me ha podido contestar.

Arequipa ha sido una de las ciudades más golpeadas por la pandemia. ¿Qué reflexión le deja esto y hacia dónde podemos mirar una vez superado este proceso?

Acá hay problemas estructurales, hemos tenido 20 años de disciplina fiscal, pero no hemos atendido los principales problemas del país, educación y salud.

¿Pero Arequipa no pudo usar mejor los recursos generosos del canon?

Sí, para atender hospitales. Otro gran problema es la educación, donde los afectados son los más pobres. Tenemos que hacer algunos cambios en nuestra estructura de gobierno, para ver prioridades.

¿Qué harán con la Caja Arequipa?

Lo de la Caja Arequipa es bastante complicado, el 2020 le ha pegado bastante fuerte a pesar de todo el espaldarazo financiero que tiene. Esperemos que este año sea mejor y el fortalecimiento del capital (ingreso de Rabobank) es decisión de los regidores.

¿Pero ellos no quieren bloquear el acuerdo?

Hay dos puntos en agenda: el precio de la acción y la fiduciaria, donde no participa el concejo municipal. Los accionistas (regidores) han pedido que sea el alcalde quien participe en la negociación de la fiduciaria.

Pero se dice que se trata de una negociación cerrada y van a cambiar las reglas de juego al inversionista.

Tampoco se puede aceptar una negociación que no sea equilibrada.

La parte ejecutiva de la Caja Arequipa está preocupada, ellos sienten que ya habían cerrado la negociación.

Tuvimos una reunión con la SBS y hubieron más de 21 observaciones. Entonces no ha habido una buena negociación y hay que decirlo, pero los accionistas dijeron vamos a superar esos temas, pero hay dos puntos que no podemos aprobar: el precio de la acción, pues estaríamos perdiendo entre S/ 20 millones y S/ 40 millones. Y el tema de la fiduciaria, donde no hay ningún representante de la municipalidad en la junta. Dicen que la fiduciaria hará la voluntad de los accionistas, pero quien te asegura eso.

Para volver al tema del presupuesto, en el último ranking de competitividad, Arequipa cayó 20 puntos y justamente por la ejecución de presupuesto y el poco respaldo hacia sus autoridades. ¿Qué puede comentar sobre eso?

Esperemos que salga el informe del MEF. Lo que puedo adelantar, es que la Municipalidad de Arequipa cumplió con la meta de capacidad de gasto y eso deja sin piso cualquier cuestionamiento de nuestra capacidad de gasto. Hemos estado haciendo un gobierno serio, sentando las bases para una Arequipa al 2040.