Vega Antonio de UPP: “Antauro Humala participará en mi gobierno”

Enfundado en poncho y serpentina, José Vega Antonio, se presentó en Arequipa para empujar su campaña política rumbo a la presidencia por el partido Unión Por el Perú (UPP). No solo lo acompañaron sus candidatos al Congreso por la región, también etnocaceristas simpatizantes de Antauro Humala Tasso, su líder. Los polos negros que lucían tenían impresa la figura del sentenciado por el “Andahuaylazo”. Y es que las agrupaciones de Vega (UPP) y Humala (Frente Patriótico) son aliadas. Es más, Antauro recibe visitas de Vega mientras cumple su condena de 19 años.

¿Cual sería la intervención política de Antauro Humala en un eventual gobierno suyo?

Dialogaremos por los temas comunes, afines, con el objetivo del cambio de la Constitución y la reforma que debe tener en el campo económico (…) Va a mantener una participación política porque somos aliados - respondió Vega.

No es novedad que Humala jale hilos desde la cárcel. Lo castigaron en el penal Ancón I el 2020 por mantener coordinaciones con congresistas del Frente Patriótico el año pasado. La presencia de Humala no solo se percibe en sus simpatizantes. La candidata a la vicepresidencia de UPP, es su esposa Hayde Ildanira Andrade Ríos. Vega defendió su participación y negó que sea una disposición para congraciarse con líder del Frente Patriótico: “Ella representa el sentir importante de nuestros aliados etnocaceristas. Es parte de nuestro acuerdo”.

¿No comete el mismo error de partidos tradicionales de llevar a familiares de los líderes? ¿Qué cualidades tiene la candidata?

El soberano pueblo decide. Representamos una corriente política (…) Ella representa al sector femenino, al etnocacerismo, es una empresaria y la Constitución permite que pasados los 25 años postule.

Vega enfatizó que cambiará la Constitución, impulsarán la muerte para los corruptos, manifestó su oposición a Tía María sin licencia social, además indicó que el Poder Judicial requiere una reforma “radical” tras ser sentenciados dirigentes del valle de Tambo, Islay. “La justicia está pervertida, corrompida, secuestrada por la corrupción. Necesitamos cambios en el sistema de justicia sea equitativa”, señaló. Sin embargo no pudo aclarar por qué llamó al exmagistrado César Hinostroza, señalado de líder de la presunta organización criminal “Los Cuellos Blancos”.

Mire señor, usted puede haber conversado con un delincuente. Por conversar uno no va a ser delincuente, no se va ir preso. Yo puedo conversar con mucha gente, soy hombre público…

¿Para qué lo llamó? ¿Es Hinostroza es su “hermanito como dice en el audio?

- Yo no tengo que pedirle nada. Fue una comunicación, que él llamo y le correspondía (En el audio es Vega quien lo llama). No es mi hermanito de repente es una palabra que para representar a muchos (…) Señor no soy corrupto, no soy coimero, no soy delincuente, soy gente honorable…

“No se arrepiente de vacancia presidencial”

El candidato José Vega manifestó que no podían permitir que siga como presidente Martín Vizcarra al revelarse acusaciones de presunta corrupción. Sostuvo que no podía mantenerse a una persona con tamañas acusaciones en el poder. El congresista estuvo acompañado de los candidatos al Congreso por Arequipa, Leonel Cabrera, Miluska Olivera Mogrovejo, Alexis Chora, Thais Suárez, Elizabeth Chirinos Oliva.