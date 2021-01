José Manuel Elice: “Hay una cultura en la Policía Nacional que debe cambiar”

¿Cuál es el problema con la Policía Nacional? ¿La corrupción? ¿La estructura mental del personal? ¿Son los malos hábitos?

Hay una cultura en la institución policial que debe cambiar. Eso no quiere decir que hay que cambiar la manera de pensar necesariamente policial de forma radical. Pero hay que cambiarla. Por ejemplo, en la Policía hay dos grandes estratos: el de los oficiales y los suboficiales.

A mí no me gusta usar la palabra subalterno porque no es correcto. Cada uno de estos extractos tienen su jerarquía. La Policía es una organización civil, según la ley, pero militarizada. O sea, el tema jerárquico, la rigurosidad normativa y las reglas internas son duras. Por eso es una organización disciplinada.

¿Se aplica la cadena de mando?

Así es. El cumplimiento del mandato del superior es una obligación como cualquier institución militarizada, de lo contrario no funciona, y eso está bien. En el nivel de suboficiales es igual, pero hay espacios donde esa jerarquía se diluye y entramos al ámbito de relaciones humanas. Un ejemplo es el hospital de Sanidad de la PNP.

¿Cómo funciona en ese nivel?

En todas las instituciones sanitarias de la Policía, esas jerarquías deben diluirse para que surja el lado humano, porque todos son iguales. Pero en realidad, según los testimonios de los suboficiales, el trato no es igual. Y eso debe cambiar. Cuando eso cambie, la Policía se va a transformar y va a ser una verdadera revolución. Yo veo que los jóvenes coroneles, los comandantes y mayores ya tienen esas ideas. Y eso hay que rescatar, reforzar y empoderar en la Policía.

¿Por qué un policía dispara en una manifestación cuando sabe que está prohibido? ¿Es porque obedece órdenes? ¿Tiene instinto de matar? ¿O tiene odio a las protestas?

Si un policía utiliza un arma letal prohibida en una manifestación por orden de un superior, estamos en un gravísimo problema . Eso no puede ocurrir. Vengo repitiendo que existe la ley que regula el uso de la fuerza en la Policía Nacional.

Pero no falta por ahí uno que de manera irresponsable, o sufre un momento de desequilibrio y porta un arma prohibida y dispara, no sé si al aire o contra alguien. Entonces eso está prohibido. Sin embargo, eso no significa que la Policía no puede utilizar armas letales. Sí las puede usar, pero en situaciones que lo ameriten. Por ejemplo, en un enfrentamiento con asaltantes.

Hablamos de los manifestantes.

En el caso de una operación de control de manifestaciones está totalmente prohibido usar armas letales. Hay una estrategia para controlar estas manifestaciones. Pero de ninguna manera pueden salir con arma de fuego en la mano, ni siquiera con las bombas lacrimógenas, porque ellos están detrás y solo se usan cuando la cosa empeora y no se puede controlar y disolver la manifestaciones y si es el caso se harán las detenciones.

Pero si alguien individualmente falla, ese alguien debe ser identificado y sancionado, pero no hay que condenar a toda la Policía y tampoco faltarle el respeto.

¿Fue un error pasar al retiro a 20 generales de un solo golpe?

Hablar de errores, yo creo que no es así necesariamente. Existe un procedimiento regular y uno es excepcional . El procedimiento regular frente al excepcional pareciera que significaba que aún utilizando el procedimiento excepcional, el presidente de la República que es el jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional debió escoger entre los tres primeros.

Pero con el tiempo se fue cambiando y modificando esa misma legislación y uno puede entender este sistema de otra manera. Es decir, que no pueden ser los tres primeros. El presidente elige a quien debe elegir como comandante general y el resto que está adelante pasa al retiro.

¿Pudo haber sido un retiro escalonado?

No lo sé. Yo no digo que el presidente Sagasti haya tenido en su cabeza ese tipo de reflexión, no he conversado con él. Pero en ese entonces el ministro del Interior calificó la situación y le hizo una propuesta al presidente de la República.

La ley está puesta así y hay precedentes no solamente en el Ministerio del Interior sino también en el Tribunal Constitucional.

¿Pueden regresar los 20 generales por vía judicial?

Los generales han presentado una acción de amparo contra el presidente de la República, el ministro y contra el comandante general de la Policía y tienen todo el derecho de hacerlo. En su momento se contestara y esto es un proceso que está en curso. Vamos a ver qué dicen los jueces. Nosotros nos atenemos lo que diga la judicatura. Eso se llama institucionalidad

¿Qué pasará si la justicia dispone la reincorporación?

Si eso sucede, ya veremos. No es que yo quiera eludir las respuestas. Yo no sé cual es el contenido de las resoluciones. En su momento lo veremos.

¿Cuántos policías están investigados en las presuntas compras corruptas?

Por el momento la investigación es reservada y está en el Poder Judicial. Pero de manera muy firme el Ministerio del Interior se ha involucrado en los casos. Yo le he revisado pero no a fondo. No era ministro en ese entonces, pero igual tengo que verlo. Las investigaciones van en buen curso .

¿Por qué es reiterativa la corrupción?

No había transparencia. Todo ha sido reservado y no tiene por qué ser reservado. ¿Por qué es reiterativa la transparencia? Porque quizás ha primado el espíritu de cuerpo. Y ¿por qué es reiterativa? Porque no es solamente un tema policial, sino que es un tema cultural nacional. Es decir, la corrupción es uno de los grandes temas de nuestro país.

Al asumir funciones, ¿qué es lo que ha detectado?

Hemos encontrado unos procesos que son medio complicados en las compras. No hemos originado esos procesos, pero se trata de bienes que la Policía necesita. Como ministro no me voy a atrever a firmar o dar pase a un proceso que tiene cuestionamientos.

No son necesariamente graves, y en muchos casos ni siquiera se habla de delito y nada, pero como que tiene observaciones. Y en esos casos nos queremos acompañar de la Contraloría, e informar a la Comisión de la Defensa Nacional y de Orden Interno del Congreso, y a la Comisión de Fiscalización, antes de tomar cualquier decisión.

¿A qué casos se refiere, ministro?

Tenemos un avión Antonov y dos helicópteros en compra. También equipos para la Diroes y uniformes para el personal policial. Todo eso hay que mejorarlo, porque hemos encontrado algunos detalles como por ejemplo: un policía calza 43 y le dan 41.

Va a reclamar y no le hacen caso. Por esa razón, con el comandante general hemos conversado y tomado la decisión de crear un equipo para que atienda los reclamos, porque esas cosas no deben pasar en nuestra Policía y deben cambiar.

El Gobierno decidió que los policías ya no harán compras ni contratos. ¿Cuánto se piensa ahorrar?

No sé si va a haber ahorro. Estamos haciendo los cálculos. Ya hemos ubicado a 9 gerentes públicos civiles que van a entrar en algunas áreas claves. Solo 9 donde van a trabajar en áreas claves donde se toman decisiones de orden económico y financiero para mejorar la performance del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional.

¿Ser un funcionario civil es garantía de que no habrá corrupción?

No, pero esperamos que así sea. Estos funcionarios pasarán por un proceso para que cumplan no solo con las funciones, sino con los objetivos que se plantean.

¿Eso no significa gasto para el Estado?

De ninguna manera. Es una inversión.

¿Cuál es el objetivo principal de la reforma policial?

Recobrar la confianza de la Policía en la Policía y recuperar la confianza de la ciudadanía. Es decir, si el policía no se siente a gusto en su propia institución, entonces estamos mal. Esto tiene que ser un lugar donde un efectivo se sienta orgulloso de pertenecer a la Policía. Hay que atender a la familia policial, no me refiero a las 140 mil policías sino darles bienestar a sus familiares. El objetivo es que la Policía recobre la confianza en la Policía y que la ciudadanía recobre la confianza en la Policía. Ese es el objetivo.

¿Qué es lo que se ha avanzado?

Estamos en el proceso de consulta con organizaciones de la sociedad civil, después se pasará a una etapa de consolidación de todo lo trabajado y finalmente lo presentaremos a mediados de febrero de este año. Tenemos dinero para implantar la reforma policial.

¿Qué tipo de policía vamos a tener?

Un policía en quien puedan confiar, un policía que proyecta una imagen distinta.

“Habrá proceso disciplinario en caso de Inti y Bryan”

¿Qué se ha conseguido hasta ahora en los casos Inti y Bryan?

Hay dos procesos que van en paralelo. El administrativo disciplinario que está en el ámbito de la Policía Nacional y parte de ello en el Ministerio del Interior y lo penal que está a cargo del Ministerio Público.

La investigación en el Ministerio Público ha sido declarada compleja y va a durar más tiempo. En el caso del proceso administrativo disciplinario, tiene plazos. Para la primera etapa tiene que ver con las acciones previas y terminaba el 4 de enero, pero le dieron dos días más para hacer una revisión.

El informe aún no lo conozco porque es reservado. Pero tengo conocimiento de que se abrirá un proceso administrativo disciplinario que tiene un plazo de 35 días.

¿Y respecto a las 3 víctimas del paro agrario?

En ese caso es totalmente penal. Ahí se ha identificado a la persona por la muerte de Jorge Muñoz y los suboficiales se han presentado ante el Ministerio Público. La Inspectoría General actuará en la parte administrativa disciplinaria.

En la primera ola del coronavirus, los policías fueron los servidores públicos más afectados. ¿Qué se ha previsto ante la segunda ola para que no se repita?

Hay todo un plan para fortalecer los servicios de sanidad de las Fuerzas Policiales. Se van a poner en práctica otros procedimientos para evitar el contacto sucesivo del personal policial con las personas que podrían estar infectadas.

Hemos encontrado que el camino puede ser una medida de simplificación que va a hacer más transparente el trabajo policial. Es decir que a los policías que están en riesgo permanente se les harán los exámenes rápidamente. El nuevo hospital de la Policía se inaugurará en marzo de este año.

