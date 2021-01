El ministro del Interior, José Elice, habló sobre el accionar de la Policía Nacional del Perú (PNP) durante el paro de los trabajadores agrarios que resultó con las muertes de tres personas en la provincia de Virú, en La Libertad.

En conversación con La República, el titular del Ministerio del Interior (Mininter) explicó los motivos por los que un efectivo policial dispararía, como fue el caso de Víctor Bueno, un suboficial PNP que fue identificado por un reportero gráfico del diario La Industria cuando usaba su arma contra los manifestantes.

“No falta por ahí uno que, de manera irresponsable, o sufre un momento de desequilibrio y porta un arma prohibida y dispara, no sé si al aire o contra alguien. Entonces eso está prohibido”, declaró durante una entrevista dada a este diario.

No obstante, para José Elice este tipo de sucesos “no significan que la Policía pueda utilizar armas letales” ya que, según dijo el ministro, los policías pueden usarlas “en situaciones que lo ameriten. Por ejemplo, en un enfrentamiento de asaltantes”.

Asimismo, sostuvo que, si un efectivo usa un arma prohibida por orden de su superior, entonces estaríamos “ante un gravísimo problema”.

“ Si un policía utiliza un arma letal prohibida en una manifestación por orden de un superior, estamos en un gravísimo problema . Eso no puede ocurrir. Vengo repitiendo que existe la ley que regula el uso de la fuerza en la Policía Nacional”, acotó.

Manifestaciones se realizaron en contra de la ley agraria aprobada por el Legislativo el pasado 29 de diciembre. Foto: Jorge Cerdán / La República

Por otro lado, aclaró que, en el caso de una operación de control de manifestaciones, como fue el de los trabajadores agrarios tras la ley aprobada en el Congreso, “está totalmente prohibido el uso de armas” debido a que existe una estrategia para controlarlas.

“(Los policías) no pueden salir con arma de fuego en la mano, ni siquiera con las bombas lacrimógenas, porque ellos están detrás y solo se usan cuando la cosa empeora y no se puede controlar y si es el caso se harán las detenciones”, añadió.

El pasado 30 de diciembre, un menor de 16 años y un hombre identificado como Reynaldo Reyes Ulloa fallecieron por impactos de proyectiles de armas de fuego, según pudieron corroborar las autoridades del distrito de Chao en Virú.

Se conoció que hubo un tercer fallecido de nombre Modesto Mondragón Solano de 56 años, quien no resistió tras no ser atendido a tiempo debido a que el vehículo que lo trasladaba no pudo llegar a su destino. Todo se complicó a causa de una enfermedad oncológica.

Ante los graves hechos suscitados por el paro agrario, convocado por los trabajadores agroindustriales, en Trujillo, se dispuso una mesa de diálogo para atender con celeridad esta problemática.

