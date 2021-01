La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, se manifestó respecto a los congresistas que están postulando para algún cargo en las elecciones del 11 de abril. Instó a evitar que la labor parlamentaria sea utilizada como una herramienta proselitista.

Vásquez explicó que ya solicitaron un informe a los legisladores que se encuentran candidateando, respecto a si ya pidieron la licencia correspondiente para realizar su campaña política y desde qué fecha se va a contabilizar.

“Tenemos varios congresistas que están candidateando. Hemos pedido que nos den un informe de cuántos de ellos ya pidieron la licencia, desde cuándo están contabilizando esa licencia. Eso nos da pie a invocar a los candidatos que son parte del Congreso que cumplan con las reglas electorales, sobre todo con evitar que sus labores congresales se utilicen para hacer proselitismo ”, expresó en una entrevista con RPP.

Del mismo modo se refirió a Daniel Urresti y Carmen Omonte, dos congresistas que participarán en los próximos comicios electorales.

“Del señor (Daniel) Urresti tenemos un documento, pero falta formalizar, hay algunos datos que no están muy precisos todavía. Carmen Omonte no la he visto dentro de la lista específica, pero ellos todavía tienen tiempo”, aclaró Mirtha Vásquez.

Además, la titular del Congreso anunció que van a instar a los parlamentarios a que cumplan con las medidas sanitarias durante las actividades proselitistas.

“Estamos elaborando un documento donde invoquemos a que se cumplan con las medidas de seguridad sanitaria que creo que es parte de la responsabilidad . Como congresistas aún más les corresponderá que den el ejemplo a la sociedad que se debe guardar estas medidas aún en campaña”, enfatizó.

Vásquez sobre inmunidad parlamentaria

En la misma conversación, Vásquez aclaró que el segundo debate y votación sobre la eliminación de la inmunidad parlamentaria será priorizado en la próxima legislatura.

“Como presidenta hago un compromiso firme en que este sea uno de los temas priorizados en los primeros plenos que tenga esta legislatura. Es importante porque creo que el Legislativo se ha comprometido con la población a sacar este tema adelante para devolverle esa confianza en mejorar la calidad parlamentaria y que no haya gente entrando para escudarse de la justicia”, añadió.

