Guevara sobre propuesta de que Merino sea vocero de AP: Es mala y desastrosa

Mesías Guevara, presidente de Acción Popular (AP), expresó que la propuesta para que el exmandatario de facto Manuel Merino, asuma la vocería de este partido en el Congreso de la República es mala, desastrosa y es algo que no corresponde en este momento.

Guevara instó a la bancada golpista de AP a que sea responsable con las acciones que toma y pidió que “actúen con madurez y que no echen más leña al fuego”.

“ Mala, desastrosa, una propuesta que no cabe en este momento . Yo invocaría a los señores congresistas de mi bancada de que sean responsables, actúen con madurez y que no echen más leña al fuego”, señaló en diálogo con canal N.

Del mismo modo señaló que hay otros parlamentarios en la bancada de Acción Popular que podrían cumplir este rol mucho mejor que Merino de Lama.

“ Hay muchos correligionarios que son congresistas que tranquilamente podrían hacer una vocería mejor que la que se está proponiendo. Creo que Manuel Merino ya cumplió su rol y no es bueno que incluso lo expongan a más golpes que innecesariamente podría estar recibiendo”, sostuvo Guevara.

Vizcarra promoverá acusación constitucional contra Merino

El expresidente de la República Martín Vizcarra anunció que buscará promover una acusación constitucional en contra de Merino en caso llegue al Congreso con Somos Perú en las elecciones generales de 2021.

Vizcarra señaló que el legislador de Acción Popular tuvo una “aventura autoritaria” que le ha costado mucho al país al asumir la presidencia de facto y provocar las manifestaciones en su contra que devinieron en los asesinatos de Inti Sotelo y Bryan Pintado a manos de la Policía.

“Sí, corresponde (la acusación constitucional). Esta aventura autoritaria le ha costado mucho al país. No puede ser que en un año tan duro y complejo para los ciudadanos, nos prestemos a esta aventura que nos paralizó, no solo una semana sino el mes completo”, aseveró el ex jefe de Estado en entrevista exclusiva con La República.

