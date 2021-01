Gonzáles tras recibir pena suspendida por colusión: Solo fui autor político

Luego de que el Poder Judicial condenara al congresista Moisés Gonzáles a cuatro años de prisión suspendida por el delito de colusión simple, el legislador se pronunció al respecto y aseguró no tener responsabilidad en los actos irregulares que ocurrieron cuando fue alcalde de Querocotillo.

“ Considero que es injusto, fui un autor político en condición de alcalde en ese momento . Considero injusto y vamos a hacer la apelación que corresponde. El alcalde firma un contrato en aras del principio de la buena fe y de la confianza”, declaró a RPP el parlamentario no agrupado.

Gonzáles expresó, además, que en su calidad de burgomaestre del distrito cajamarquino solo se encargó de designar a un grupo de trabajo para evaluar las obras cuestionadas.

“ El alcalde designa a un comité de licitación y este no revisó bien el expediente . Un regidor ha sido parte de una empresa consorciada. No es responsabilidad del alcalde porque este designa al comité para que lleve a cabo todo el proceso y el alcalde no tiene por qué intervenir, el comité tiene autonomía”, agregó.

Congresista Gonzáles es condenado a cuatro años de prisión suspendida

El último 7 de enero, el Poder Judicial ordenó cuatro años de prisión suspendida contra Moisés Gonzáles Cruz, acusado por el delito de colusión simple, por hechos cometido en su gestión como alcalde de la Municipalidad Distrital de Querocotillo, en la región Cajamarca, entre el 2011-2014.

La sentencia dictada por el juez Carlos Larios Manay, del Juzgado Penal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, es por un periodo de prueba de tres años.

A esto se sumó que se le impuso cuatro años de inhabilitación para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público; y deberá pagar 30.000 soles de reparación civil.

El político, quien llegó al Congreso con Alianza por el Progreso, habría intervenido directamente en el proceso de selección de las obras Construcción de la trocha carrozable Santa Rosa - Barbasco y Ramal - Tayme Ñule y Mejoramiento del tramo Santa Rosa - Patipampa.

La Fiscalía imputó a Gonzáles Cruz participar en la aprobación del expediente de contratación para la ejecución de la obra mencionada y haber aprobado las bases administrativas del proceso de selección.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.