Francisco Sagasti y el Partido Morado no pueden desligarse

Francisco Sagasti anunció el que, hasta el momento, es el más importante logro de su gestión: la llegada de un primer lote de vacunas en este mes, elaboradas por Sinopharm (China). También reveló que se cerró un acuerdo con AstraZeneca.

El Ejecutivo no había podido ofrecer una buena noticia sobre la lucha contra la pandemia. En paralelo, la protesta social lo desbordó. Entonces, sí, lo de ayer es un respiro para Palacio.

¿Por qué le ha costado tanto al régimen durante estos casi dos primeros meses? Lo primero, como señala Jeffrey Radzinsky, docente universitario y director del Grupo Fides, no hay que perder de vista de que el actual se trata de un gobierno “débil”. Un síntoma de ello -recordó- es que el sector Interior ha tenido tres ministros en un solo mes.

De acuerdo con Radzinsky, si bien el Gobierno hizo lo correcto al enfatizar que esta es una etapa de transición y emergencia, también es verdad que en medio de una situación difícil no ha podido “colocar ni un tema político” en el centro de su discurso. El exmandatario Martín Vizcarra, recordó el entrevistado, levantó la bandera de la lucha contra la corrupción. Desde esa lectura, Sagasti todavía no encuentra su asta.

Así, Sagasti debería “retomar la iniciativa”, según el investigador y docente de la Universidad de Lima Hernán Chaparro.

“En un contexto como el actual, con actores políticos que están enfrentados unos a otros y concentrados en sus agendas de muy corto plazo, el Gobierno debería plantear temas que sirvan de base para quien asuma en estas elecciones”, dijo.

Asimismo, añadió Chaparro, será necesario que las investigaciones sobre la actuación policial en las protestas muestren reales avances . “Fue prácticamente el primer compromiso del actual mandatario. Los problemas que surgieron luego llevaron a que las expectativas iniciales se turbaran rápidamente y que el Gobierno esté a la defensiva”, indicó.

Lo bueno

El principal acierto del Ejecutivo, de acuerdo con los entrevistados consultados, tiene que ver con la sinceridad para hablar sobre el tema de las vacunas.

Según Chaparro, después de todos los errores cometidos por el Gobierno anterior y el Congreso con relación a su adquisición, el Ejecutivo hizo bien en esperar a tener algo concreto para, recién ahí, ofrecer fechas a la población.

“No tiene sentido criticar a Vizcarra por señalar fechas que no se iban a cumplir y que luego se cuestione a Sagasti por esperar a tener claridad en las negociaciones”, agregó. En este último punto, Radzinsky coincide. Declaró que se ha hecho lo correcto al “hablar con honestidad” sobre el complicado proceso de la compra.

Una pregunta es si la gestión de Sagasti influirá o no en los resultados que pueda obtener la candidatura presidencial de Julio Guzmán.

Como se sabe, el actual jefe del Estado es fundador del Partido Morado (PM), ha sido vocero de la bancada y dos de sus asesores (Carlo Magno Salcedo y Giaccomo Uagrelli) tuvieron que renunciar a ser candidatos al Congreso por esa agrupación.

El PM ha insistido en que el de Sagasti es un gobierno “independiente”. Está claro que no le conviene asumir pasivos de cara a la votación de abril. Cuando a finales de diciembre fallecieron tres peruanos más en medio de las protestas por el paro agrario, un comunicado del partido decía que “llamaba la atención” que no se hubiera “previsto las reacciones de los trabajadores de las zonas afectadas”. Eso es un deslinde. Sin embargo, con el anuncio de la llegada de la vacuna al Perú, que no sorprenda que ahora busquen acercarse un poco.

Vacunación sumaría en elecciones

“El reto del Partido Morado es construir una narrativa independiente del Gobierno en un contexto en el que se entiende de que hay un vínculo natural, orgánico. Lo podrá atenuar, relativizar, pero no eliminar”, consideró el analista Jeffrey Radzinsky. Explicó que así como las protestas sociales pueden terminar restando al esfuerzo electoral que lleve adelante el PM, un exitoso proceso de vacunación sumaría a sus intereses. “Sagasti y el PM no se pueden desligar”, añadió.

Por su parte, Hernán Chaparro indicó que es “probable” que el exceso de cautela del Ejecutivo se deba a que no quiere que se le asocie al PM. “Pero todos sus rivales electorales buscan todo el tiempo asociarlo, aunque su gabinete esté conformado básicamente por técnicos”, dijo.

La clave

Saludos. “La compra de vacunas del gobierno del presidente Sagasti es una noticia que nos llena de esperanza: la pandemia tocó a todas las familias. Siguen días difíciles y no podemos bajar la guardia”, escribió ayer el candidato Julio Guzmán.

