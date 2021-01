AAR: “La vacuna está lejos y la COVID-19 está retornando”

Para Augusto Álvarez Rodrich, el aumento de casos de COVID-19 reportado por el Colegio Médico del Perú pone al país en la misma situación crítica de mayo del 2020, cuando el sistema sanitario entró en crisis por la falta de camas UCI y oxígeno.

“Es algo que ya conocemos y nos tenemos que preparar porque lo peor todavía puede estar por venir”, sostuvo.

Asimismo, el periodista recalcó que en otros países de Latinoamérica y Europa la inmunización ya comenzó; sin embargo, Perú aún continúa las negociaciones con Covax Facility y Pfizer.

Según la titular del Ministerio de Salud (Minsa), Pilar Mazzetti, el fármaco contra el coronavirus llegaría en el primer trimestre del 2021. No obstante, Antonio Pratto, integrante del Comando Vacuna, señaló que es difícil que se puedan adquirir en el último trimestre de este año.

“La vacuna está lejos y la COVID-19 está retornando (...) Aquí no tenemos vacuna y somos uno de los últimos países en la región que no la tiene y esto hace pensar que no está cerca”, aclaró.

Ante este desfavorecedor panorama, el conductor de RTV indicó que la reactivación económica podría estar en riesgo, si no se logra vacunar a los peruanos antes de julio.

