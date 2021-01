Paul García, congresista de Acción Popular, indicó que “hay voces” dentro de la bancada que se muestran a favor de interpelar al ministro del Interior, José Elice. Esto se genera a raíz de las muertes que tuvieron lugar durante las protestas en La Libertad tras la aprobación de la nueva Ley Agraria.

No obstante, el parlamentario señaló que no existe todavía un acuerdo concreto. “Por parte de la bancada, no hay nada concreto, no hay un acuerdo de bancada para ello, se escuchan voces, es verdad, esperemos a ver cómo decanta los próximos (días) algún pedido en ese sentido” , mencionó.

García evidenció la necesidad de que el ministro de Interior asuma su responsabilidad y ofrezca las explicaciones correspondientes.

“Cuando hay muertes y, más aún, en una protesta o una manifestación es necesario que el responsable del sector pueda dar las explicaciones o el mensaje que espera la población. Él es el responsable de haber podido controlar el orden interno en esa situación” , afirmó.

Para ello, debido a que durante el presente mes no hay legislatura, mencionó que se podría realizar una convocatoria a través de la Comisión Permanente “por lo extraordinario de la situación”.

Por otro lado, el congresista Ricardo Burga, vocero de Acción Popular, dijo que no culpa al presidente de la República Francisco Sagasti porque entiende que hay un responsable político, al hacer referencia al titular de la cartera del Ministerio del Interior.

En ese sentido, aseguró que está usando la misma lógica que utilizó el Partido Morado con Manuel Merino cuando fallecieron durante las protestas los jóvenes estudiantes Inti Sotelo y Bryan Pintado.

“ Manuel Merino debería haber estado fuera del tema de los fallecidos porque hay un responsable político que es el Ministerio del Interior ”, sentenció.

El vocero de Acción Popular consideró, por tanto, que Elice no debe seguir en el cargo y que “él debería ya haber renunciado”, en contraposición a lo mencionado por la primera ministra Violeta Bermúdez, quien sostuvo que “mal haríamos ahora, en un contexto de crisis, en pensar en continuar dejando a nuestras instituciones sin un liderazgo”.

Nueva ley agraria

Las protestas en el interior del país continúan porque tanto los empresarios como los trabajadores coinciden en que el Congreso no los escuchó antes de aprobar el texto final de la ley, por lo que no la respaldan.

Mientras tanto, durante las últimos enfrentamientos, el también congresista de Acción Popular, Manuel Merino, realizó un cuestionado viaje a Estados Unidos.

