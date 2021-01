Elice: Primera etapa de investigación PNP sobre 14N culminará este miércoles

El ministro del Interior, José Elice, anunció que la primera etapa de la investigación interna de la Policía Nacional del Perú (PNP) sobre la represión a los manifestantes en las marchas contra el régimen de Manuel Merino culminará recién este miércoles 6 de enero.

Esta nueva fecha es un aplazamiento de la que se había programado para este lunes 4 de enero, luego de 30 días hábiles desde el inicio de las indagaciones ante los casos de represión policial y los asesinatos de Inti Sotelo y Bryan Pintado en la marcha nacional del 14 de noviembre.

Según informó Elice, este retraso se debe a que los encargados del caso interno, bajo responsabilidad de la Oficina de Integridad del Mininter, tuvieron dificultades para la recopilación de información sobre los hechos ocurridos.

“Quienes están a cargo de este proyecto por razones que no me pueden explicar, porque el contenido es reservado, me han pedido dos días más, porque hubo dos feriados, hasta el miércoles 6″ , sostuvo en entrevista con RPP.

El titular del Ministerio del Interior (Mininter) comentó que uno de los motivos que los encargados de las investigaciones le informaron es que ciertas entidades no han entregado la información requerida.

Altar de Bryan e Inti

“Han tenido una dificultad, que hay instituciones que han expresado no solamente opiniones sino que han publicado comunicados, de instituciones públicas y privadas... Son instituciones que aparentemente tendrían información que puede ser valiosa, se les ha pedido y no la han entregado. No están colaborando en la medida que se esperaba ”, señaló.

A un mes y medio de los asesinatos de Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado Sánchez, hasta el momento no se identifica a los responsables y menos se establecen las sanciones correspondientes. El Ministerio Público también investiga los hechos en el aspecto penal en contra de Manuel Merino, congresista de Acción Popular, el ex primer ministro de facto Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez.

“No habrá un informe”

El ministro aclaró que e l cierre de esta primera etapa no significa que se entregará un informe sobre los resultados de la recopilación de datos, como lo esperaban los familiares de los jóvenes que fallecieron tras recibir múltiples disparos de proyectiles con armas de fuego.

“El miércoles 6 no va a haber un informe ni siquiera entregable, ni siquiera para mí, ni para los familiares de las víctimas. Yo les puedo comunicar, hemos avanzado hasta esta etapa y a partir de hoy se abre en forma el proceso administrativo disciplinario”, señaló el ministro.

José Elice precisó que, culminada esta etapa, los encargados del caso informarán a la Inspectoría General de la Policía si se requiere el inicio de un proceso administrativo disciplinario, pero que este no conlleva a medidas penales.

Manuel Merino y Ántero Flores-Aráoz son investigados por las muertes de Inti y Bryan y los manifestantes heridos en las marchas. Foto: Presidencia

Elice: ”Se tiene que saber la verdad”

El ministro del Interior se comprometió a informar este miércoles 6 de enero el siguiente paso a dar en el proceso interno de la PNP sobre los casos de los asesinatos y violencia en contra de manifestantes

“Mi compromiso ha sido que se sepa la verdad. Se tiene que saber la verdad”, enfatizó. Por otro lado, agregó que comunicará a los familiares de los jóvenes fallecidos sobre los avances en el caso.

José Elice resaltó que las responsabilidades penales están a cargo del Ministerio Público y afirmó que la PNP colabora con estas indagaciones al entregar toda la información que se solicita.

