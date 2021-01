Acuña sobre Valdez: “Lo hemos separado de la campaña, no participará en nada”

César Acuña, quien busca por segunda vez ser presidente de la República, anunció la separación del congresista Luis Valdez de la campaña para las elecciones generales de 2021, por haber viajado a Estados Unidos durante la crisis agraria en la región que representa.

En una actividad proselitista en Tacna el fundador de Alianza para el Progreso (APP) fue consultado por la prensa sobre las medidas que el partido tomaría respecto al legislador, quien es representante de La Libertad, región en la que se registró tres asesinatos de manifestantes.

“ Lo hemos separado del tema de la campaña, ya no va a participar en nada porque es la imagen del partido. Aquí se respeta al partido y hemos sido drásticos y lo hemos sacado de la campaña porque no está bien que le haya interesado viajar antes que quedarse en el Perú”, dijo el también exgobernador según difundió Canal N.

Sin embargo, resaltó segundos antes que no solo Luis Valdez se encontraba fuera del país y que la bancada de su organización sí estuvo presente en la mesa de diálogo, implementada por el Poder Ejecutivo ante la crisis agraria en el norte del país.

“El señor Valdez viajó el 29 o el 30 creo, y no solamente es él, hay ocho congresistas que están fuera del país. La congresista Tania Rodas estuvo en representación del partido, o sea, hubo presencia del partido (en la mesa de diálogo)”, mencionó Acuña Peralta.

Cambio de posición de César Acuña

Aunque, el aspirante al sillón presidencial señala no justificar las acciones de Luis Valdez, en la mañana de este lunes resaltó que su viaje “era un tema familiar” y que no había trabajo parlamentario en los días cercado al Año Nuevo.

“Lamento el viaje del congresista, yo he hablado con él. Él ha viajado el día 30, creo que es un tema personal de él, no ha habido trabajo parlamentario ni el primero ni el dos, por lo tanto ha ido con su familia, no ha ido solo . (...) No estoy justificando. Yo lo he criticado. Jamás podría justificar la actitud de un congresista”, aseveró Acuña para Radio Uno.

A este medio local señaló que ahora los temas pendientes está a cargo del Poder Ejecutivo porque son los encargados de elaborar el reglamento de la ley agraria, la misma que los trabajadores de las empresas agroexportadores rechazan.

El también exparlamentario tuvo esta misma posición en la actividad proselitista del 2 de enero en San Juan de Lurigancho, Lima, en la que subrayó que “su accionar fue como la de cualquier ciudadano” porque en esas fechas no había trabajo pendiente en el Congreso.

Luis Valdez este lunes pidió disculpas a la población y afirmó que su viaje a Miami, Estados Unidos, fue por “problemas familiares” que debía atender. Sin embargo, en la fotografía difundida en redes sociales, se le ve celebrando con total tranquilidad junto a Richard Acuña, hijo de César Acuña.

