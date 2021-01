Vizcarra promoverá acusación constitucional contra Merino si llega al Congreso

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró que promoverá una acusación constitucional en contra de Manuel Merino en caso llegue al Congreso con Somos Perú en las elecciones de 2021.

Vizcarra explicó que el congresista acciopopulista tuvo una “aventura autoritaria” que le ha costado mucho al país al asumir la presidencia de facto y provocar las manifestaciones en su contra que devinieron en los asesinatos de Inti Sotelo y Bryan Pintado a manos de la policía.

“Sí, corresponde (la acusación constitucional). Esta aventura autoritaria le ha costado mucho al país. No puede ser que en un año tan duro y complejo para los ciudadanos, nos prestemos a esta aventura que nos paralizó, no solo una semana si no el mes completo”, aseveró el ex jefe de Estado en diálogo con La República.

“Se paralizó el país por grupos políticos con intereses económicos representados en el actual Congreso. Tomaron la decisión y tienen que asumir las consecuencias”, añadió.

Asimismo, el exmandatario expresó que nunca ha “satanizado” al Congreso, pues aseguró que el problema no es la institución, sino lo parlamentarios que la manejan.

“Yo nunca he estado en desacuerdo ni he satanizado al Congreso como institución. El problema son los congresistas (...) Hemos tenido dos congresos con los cuales yo he interactuado: el actual y el disuelto, donde no primaron los intereses del Perú, sino los intereses particulares de las bancadas”

Vizcarra sobre vacunas

Martín Vizcarra explicó que la vacancia presidencial, gestada por el Parlamento el último 9 de noviembre, generó inestabilidad política, lo que retrasó el trámite para la adquisición de las vacunas contra la COVID-19. Además, aseguró que no asume la responsabilidad por la demora de la llegada de estas.

“No, no (asumo la responsabilidad), en absoluto porque es responsabilidad de la inestabilidad política que se generó por la vacancia inconstitucional que se dio el 9 de noviembre. Tengo la absoluta seguridad de que si hubiésemos continuado con todos los trámites, estaríamos también con los contratos cerrados”, sostuvo.

