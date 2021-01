Martín Vizcarra: Perú tenía compromisos de compra, pero no había vacuna final

El expresidente Martín Vizcarra expresó que durante su Gobierno se realizó negociaciones con diferentes farmacéuticas para disponer de la vacunas contra la COVID-19, pero que estas no se encontraban en su etapa final de elaboración. Ello no habría permitido el cierre de acuerdos.

“ Perú tenía compromisos de adquisición, pero tú no la puedes comprar (la vacuna) hasta que no exista . Hasta noviembre no existía el precio”, indicó en diálogo con La República.

En esa misma línea, Vizcarra Cornejo manifestó que la crisis política ocurrida en el país, que llevó a su destitución, fue la principal traba en la adquisición de las vacunas para prevenir contagios del SARS-CoV-2.

“El mes clave para la adquisición de las vacunas ha sido noviembre, en Chile, Australia, Canadá, Japón, Estados Unidos. Y mientras todos los Gobiernos estaban cerrando contratos en la última semana de noviembre, en ese mes, aquí, tuvimos tres presidentes . Hemos tenido las mismas negociaciones preliminares con los laboratorios que los demás interesados en el mundo, pero el cierre fue en la cuarta semana de noviembre y yo, obviamente, ya no era presidente”, sostuvo.

El exmandatario, además, al ser consultado si asume o no la responsabilidad por el retraso en las transacciones con este suministro, reiteró que la problemática recae en la “inestabilidad política”.

“ Es responsabilidad de la inestabilidad política que se generó por la vacancia inconstitucional que se dio el 9 de noviembre. Tengo la absoluta seguridad de que si hubiésemos continuado con todos los trámites, estaríamos también con los contratos cerrados”, comentó.

No obstante, refirió que no ha satanizado al Congreso por su desempeño. Detalló que el Gobierno de transición que encabeza Francisco Sagasti está esforzándose para “recuperar el desfase” con el fin de disponer de la vacuna en el primer trimestre de 2021.

La promesa de las camas UCI

En cuanto a la promesa que hizo de alcanzar a las 2.000 camas para las Unidades de Cuidados Intensivos de los hospitales, Martín Vizcarra precisó que hacia finales de 2020 estaba planeado alcanzar la meta, pero que la vacancia alteró dicho itinerario.

“Llegamos muy cerca de las 2.000 [camas UCI]. Quedamos en que llegaríamos a fin de año y el 9 de noviembre ya todos saben lo que ocurrió . Empezamos con un enorme déficit de posibilidades de atención, pero multiplicamos por 10 las camas hospitalarias. Hubo un esfuerzo muy grande que hay que continuar”, subrayó.

Asimismo, el ex jefe de Estado dijo que preocupa el hecho de que en los últimos dos meses se haya visto un “relajamiento en las medidas de prevención” contra la COVID-19.

“Una pandemia se evalúa cuando concluye”

Respecto a la cantidad de muertes por millón de habitantes que hubo en el Perú desde que inició la pandemia, aseveró que no se puede ejecutar una evaluación, debido a que el coronavirus no llegó a su término.

“ Una pandemia se evalúa cuando concluye . Nuestros ratios como país han sido, al inicio, bastante elevados porque no teníamos un sistema de salud que pudiera enfrentar (la emergencia). Inmediatamente, comenzamos a trabajar en la contención del contagio y en la respuesta hospitalaria. Eso nos tomó cuatro a cinco meses y se estabilizó el incremento tanto del contagio como de las muertes”, apuntó.

