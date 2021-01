Petición. La bancada de Acción Popular (AP) pidió al Congreso de la República “invitar a los ministros que corresponde” para que den las explicaciones sobre los decesos de tres personas durante las protestas en la provincia de Virú, en La Libertad, que se vienen realizando en contra de la ley agraria.

En efecto, por medio de un comunicado difundido en sus redes sociales, AP exhortó al Poder Ejecutivo “a informar sobre la planificación” que debió existir para que la Policía Nacional del Perú (PNP) “pueda restablecer el orden público en el marco de los señalado en la Constitución”.

“Planteamos a la Mesa Directiva del Congreso, en el marco del artículo 128 y 129 de la Constitución, invitar a los ministros que corresponda para que ofrezcan las explicaciones sobre los acontecimientos que hoy todos lamentamos , así como informar sobre la planificación que debió existir en la PNP”, expresó la agrupación.

Asimismo, el grupo que impulsó el golpe de Estado el pasado 9 de noviembre también criticó que “a pesar del tiempo transcurrido”, la titular del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, y el ministro del Interior, José Elice, “no hayan aclarado las circunstancias” en las que tres manifestantes perdieron la vida tras el enfrentamiento con efectivos de la Policía Nacional y después de conocer que un suboficial disparó contra los trabajadores.

De igual manera, Acción Popular cuestionó a “quienes avalaron y elogiaron la designación de José Elice como responsable de un portafolio tan delicado como el Ministerio del Interior, a pesar de las múltiples observaciones respecto a su falta de experiencia”. Pues consideró que ahora “marcan distancia sin asumir ninguna responsabilidad ni los compromisos que el país requiere”.

Cabe mencionar que, el pasado 30 de diciembre, un menor de 16 años y un hombre identificado como Reynaldo Reyes Ulloa fallecieron por impactos de proyectiles de armas de fuego, según pudieron corroborar las autoridades del distrito de Chao en Virú.

Seguidamente, se conoció que hubo un tercer fallecido de nombre Modesto Mondragón Solano de 56 años, quien no resistió tras no ser atendido a tiempo debido a que el vehículo que lo trasladaba no pudo llegar a su destino. Todo se complicó a causa de una enfermedad oncológica.

Ante los graves hechos suscitados por el paro agrario convocado por los trabajadores agroindustriales, en Trujillo se dispuso una mesa de diálogo para atender con celeridad esta problemática.

Consecuentemente este viernes, en las instalaciones del Gobierno Regional de La Libertad, se desarrolla una reunión entre los ministros de Trabajo, Javier Palacios; de Agricultura, Federico Tenorio; y de Comercio Exterior, Claudia Cornejo; el gobernador Manuel Llempén; y otros funcionarios regionales.

