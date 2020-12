Los gángsters de la política: cronología del caso que implica a José Luna Gálvez

Hoy, último día del año 2020, se define la situación judicial de José Luna Gálvez. Desde de las 3.30 p. m., el juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, Jorge Chávez Tamariz, se encuentra emitiendo su resolución sobre el pedido de prisión preventiva contra líder del partido Podemos Perú.

La fiscal Sandra Castro ha solicitado 36 meses de detención contra el también dueño de la universidad no licenciada Telesup.

Durante la semana, el juez Chávez escuchó los alegatos de Luna Gálvez y su abogado Mateo Castañeda. Asimismo, la defensa de Oscar Nieves Vela, Fernando Obregón Mansilla y Laura Silva Seminario.

A ellos, junto al excongresista, se les imputa ser integrantes de una presunta organización criminal bautizada como “Los gángsters de la política”. Esta red se habría infiltrado desde el año 2016 en el ex Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el Organismo Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Investigación reabierta

El caso se encontraba encarpetado, pero fue reabierto al aparecer nuevas pruebas que sindicaban tanto a Luna Gálvez como a exfuncionarios de la ONPE.

“Tenemos declaraciones testimoniales de colaboradores eficaces, (pruebas) documentales, videos, audios y otras cosas más”, afirmó la fiscal Castro el pasado 7 de noviembre, cuando se allanó la vivienda del empresario y el local de Podemos Perú.

Allanamiento y detención

En horas de la mañana de aquel día, se ordenó la detención preliminar de Luna Gálvez, quien se encontraba internado en una clínica; Adolfo Castillo Meza, exjefe de ONPE; Fernando Obregón, Óscar Nieves Vela y Ricardo Pajuelo Bustamante, ex secretario general de dicho órgano electoral.

La tesis fiscal sostiene que “Los gángsters de la política” habrían captado a ciertos miembros del desaparecido CNM en el año 2017 para posteriormente interferir en la elección del jefe de la ONPE.

Ello con el fin de copar los cargos de confianza en sus oficinas principales para la inscripción irregular del partido político Podemos Perú. De esa forma, esta agrupación habría logrado participar en las elecciones regionales y municipales del 2018.

Cabe resaltar que el caso también involucra al actual legislador José Luna Morales, pero debido a que goza de inmunidad parlamentaria, la Fiscalía suspendió las indagaciones en su contra.

Anulan detención preliminar de Luna Gálvez

El 14 de noviembre, la Sala de Apelaciones Anticorrupción ordenó la liberación de José Luna padre y los otros detenidos al no encontrar indicios de peligro procesal (fuga u obstaculización). Un mes después, la Fiscalía solicitó 36 meses de prisión preventiva contra el líder de Podemos Perú. La audiencia se realizó inicialmente el 17 de diciembre, pero fue reprogramada para el 23.

Ese día también se formalizó la investigación contra Luna Gálvez por delitos de crimen organizado, cohecho y patrocinio ilegal.

Presunta infiltración en el equipo fiscal

Durante esos días también se conoció sobre una posible infiltración dentro del equipo fiscal que veía el caso. La fiscal Castro presentó una serie de fotografías del video de seguridad que evidenciarían que la defensa de Luna sabía sobre la investigación que se mantuvo en reserva hasta noviembre. No obstante, el abogado del exlegislador negó los hechos.

Segunda reprogramación

De nuevo, el Poder Judicial reprogramó la audiencia contra Luna para el 28 de diciembre. Ello porque la Fiscalía indicó que la defensa del empresario presentó más de 500 hojas como nuevos elementos a su favor.

En esa línea, señalaron que necesitaban más tiempo para revisar la documentación. La solicitud fue admitida por el juez Jorge Chávez.

Audiencias de fin de año

Finalmente, la audiencia se pudo realizar en la última semana del año 2020, la cual concluyó el 29. Tras ello, el magistrado Chávez anunció que emitiría su pronunciamiento el jueves 31.

La lectura de esta decisión se realiza un día después de que el Jurado Electoral Especial admita la inscripción de la lista congresal de Podemos Perú.

Luna Gálvez postula al Parlamento con el número 1 por dicha agrupación. No obstante, si llegara a imponérsele prisión preventiva, su candidatura no se vería afectada.

“ No se le puede impedir que postule si es que no hay sentencia condenatoria (...) Si está con prisión no asumiría el cargo porque no podría asistir a la juramentación. Lo que tendría que hacer el Jurado Nacional de Elecciones es buscar que el siguiente reemplazo lo haga, el accesitario”, señaló la penalista Romy Chang en conversación con La República.

