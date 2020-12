Libertad de José Luna Gálvez se define esta tarde

Hoy se definirá la situación para José Luna Gálvez, fundador del partido Podemos Perú, con el que postula al Congreso por Lima en el proceso electoral del 2021.

Su libertad o encarcelamiento será decidido a las 3 y 30 de la tarde por el juez Jorge Chávez Tamariz al resolver si procede o no el requerimiento de prisión preventiva por 36 meses que hizo la fiscal Sandra Castro por el caso Gánsteres de la Política.

La resolución que tome el juez también afectará a los exasesores de la ONPE Óscar Nieves Vela y Fernando Obregón, y a la exfiscal adjunta provincial Laura Silva Seminario, quienes son sindicados como parte de una organización criminal financiada por Luna Gálvez.

Aunque los cuatro se declararon inocentes durante la última audiencia virtual, la Fiscalía se apoya en puntos clave: la injerencia en la elección del exjefe de la ONPE Adolfo Castillo Meza, el copamiento de la ONPE, la inscripción irregular de Podemos Perú, así como las represalias tomadas por la red contra “funcionarios que denunciaban irregularidades”.

Durante la primera sesión, el fiscal adjunto Jhonatan Nureña sustentó las prisiones preventivas para cuatro de los 14 integrantes de la presunta organización criminal, y se centró en la presunta obstaculización a la averiguación de la verdad.

Según la Fiscalía, tanto Luna como su abogado Mateo Castañeda sostuvieron un encuentro el 28 de setiembre pasado con la fiscal adjunta Flor Erazo. Para entonces la investigación era aún reservada, pero señalaron en audiencia que en ese momento se “habría filtrado información” poco antes de que se dictara la detención preliminar contra el fundador de Podemos Perú.

Prisión en campaña

Los escenarios pueden variar para los cuatro involucrados con la decisión que emita esta tarde el juez Jorge Chávez Tamariz.

Un escenario es que el juez imponga medidas alternativas como el arresto domiciliario, la comparecencia restringida y el impedimento de salida del país. Estas dos últimas medidas, por su parte, podrían ser acompañadas también de limitaciones como la incomunicación con testigos o coinvestigados, pasar por un control biométrico, informes de actividades al juez, entre otros.

La situación para Luna es distinta en cuanto a gravedad ya que fue sindicado como el “hombre clave” de la red delictiva. Luna Gálvez, en este sentido, es investigado por haber cometido dos delitos: organización criminal agravado y cohecho. Dada esta situación así como la supuesta influencia en exconsejeros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la Fiscalía ha calculado que podría recibir hasta 22 años de prisión.

La República consultó a Jorge Jáuregui, especialista en temas electorales, si cualquiera de esas medidas afectaría la candidatura de Luna o su eventual elección en el Congreso.

“Con una medida cautelar no debería tener problemas para postular o ejercer el cargo [de congresista] aunque si está detenido no podría ejercerlo inmediatamente. Si mantiene su libertad, no tiene ningún impedimento para ejercer su cargo”, sostuvo.

Recalcó que si se ordena la prisión preventiva para Luna, este no podría asumir el cargo y tendría que habilitarse al siguiente en la lista, de acuerdo a la votación preferencial. “Si Podemos Perú supera la barrera electoral y accede a la distribución de escaños, entraría el siguiente de la lista, temporalmente”, dijo.

La abogada penalista Romy Chang también afirmó para esta publicación que ninguna medida cautelar podría poner en riesgo la candidatura de José Luna. “No se le puede impedir que postule si es que no hay sentencia condenatoria (...) Si está con prisión no asumiría el cargo porque no podría asistir a la juramentación. Lo que tendría que hacer el Jurado Nacional de Elecciones es buscar que el siguiente reemplazo lo haga, el accesitario”, añadió la letrada.

Caso en curso

Infiltración. La red criminal habría logrado infiltrarse en el CNM, ONPE y Jurado Nacional de Elecciones, según la Fiscalía.

Descargo. José Luna sostuvo en audiencia que no conocía a ningún implicado del caso. “Pido justicia y que se resuelva por el debate jurídico y no por lo que digan los medios”, añadió entonces

