El ministerio que avivó aún más la crisis durante la pandemia

El Ministerio del Interior (Mininter), llamado a salvaguardar la vida de los ciudadanos y mantener el orden interno, fue uno de los más criticados durante el 2020. Pese a que ocho ministros estuvieron a cargo de la cartera, no se logró subsanar la mala imagen que proyectó la Policía y que terminó por aumentar la desconfianza de la población.

Con un sistema de salud precario, el Ministerio de Salud se perfilaba a ser el más golpeado con la llegada de la COVID-19; sin embargo, las críticas apuntaron hacia el portafolio liderado por Carlos Morán.

Desde ese entonces, el Ministerio del Interior se convirtió en un sector inestable para los Gobiernos que estuvieron al frente. El país nunca en su historia había tenido tantos titulares en dicha cartera como ocurrió durante el presente año .

Carlos Morán y cuestionamientos que provocaron su salida

Vizcarra había asumido el cargo como presidente de la República en marzo de 2018 ante la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski y debía presentar un nuevo gabinete ministerial. Entre ellos estaba Mauro Medina, el general de la Policía Nacional del Perú (PNP), quien ocuparía el Ministerio del Interior.

Su gestión duró solo seis meses —el segundo con mayor tiempo al mando en comparación con los otros funcionarios que ocuparon la plaza durante el 2020—, debido a que se confirmó la fuga del exjuez supremo César Hinostroza hacia España.

En su lugar ocupó el puesto Carlos Morán, quien se mantuvo en su rol como ministro durante el 2018 y 2019. No obstante, al año siguiente comenzarían los problemas, cuando en declaraciones para la prensa sostuvo que el Poder Ejecutivo emitiría un decreto supremo que oficializaba el retiro de la protección policial personal a los congresistas. El anuncio fue contradicho por el presidente Vizcarra, quien señaló que solo se trataba de una propuesta.

La iniciativa no se concretó por las críticas de los parlamentarios y la llegada de la COVID-19 al Perú el 6 de marzo. Unos días después, el Poder Ejecutivo ordenó el cierre de fronteras y el toque de queda.

Lamentablemente, mientras la mayor parte de la población permanecía en casa, los policías mantenían el orden público con mayor exposición al contagio. Según un reporte policial, alrededor de 1.300 policías contrajeron el virus y 12 fallecieron. La alarmante cifra, sumada a un reportaje que se presentaría días después sobre un escándalo de corrupción dentro de la institución, provocaron la renuncia de Morán , quien alegó que su salida fue por “razones de índole personal”.

Carlos Morán Soto tuvo que renunciar por la gran cantidad de contagios y presuntos actos de corrupción en la Policía. Composición: Fabrizio Oviedo / La República.

Gastón Rodríguez

Con el número de casos de coronavirus en aumento, Gastón Rodríguez, quien formaba parte de la institución desde hace más de 33 años, era el encargado de mantener el orden público en medio de una situación delicada.

Uno de los hechos ocurridos durante su gestión fue la renuncia de Juan José Santiváñez, jefe del gabinete de asesores de la alta dirección del Ministerio del Interior.

El nombramiento del abogado fue criticado, ya que fue defensor de agentes policiales investigados por presuntos actos de corrupción, entre los que se encuentra el general Héctor Petit, director de Administración de la Policía involucrado en presuntas compras sobrevaloradas de ranchos fríos y mascarillas para enfrentar la pandemia de la COVID-19.

El titular de la cartera alegó que desconocía que el abogado había ejercido defensa de los agentes de la PNP. Sin embargo, días antes, había justificado su designación al sostener que fue elegido por su amplio conocimiento del derecho policial.

El 15 de julio, el cuarto cambio de gabinete ministerial de Martín Vizcarra generó la salida de Rodríguez y en su lugar ocupó el puesto Jorge Montoya.

Gastón Rodríguez estuvo a cargo de la cartera del Interior dos veces durante el 2020. Foto: Mininter

Jorge Montoya y su información falsa

El nuevo ministro, con la Policía Nacional del Perú a su disposición, debía vigilar que los ciudadanos respetaran los ordenamientos del Ejecutivo, como cumplir el toque de queda.

Montoya tenía la confianza de Vizcarra y eso quedó demostrado cuando se mantuvo en su puesto pese a que el Congreso le negó la confianza al gabinete de Pedro Cateriano y el presidente tuvo que hacer varios cambios.

No obstante, dicha confianza se vería quebrada cuando 13 jóvenes perdieron la vida en la discoteca Thomas Restobar de Los Olivos, a donde asistieron pese las restricciones y el toque de queda.

Tras ello, Montoya declaraba que los oficiales actuaron de acuerdo a la ley y que la puerta se cerró por el tumulto de las mismas personas , lo que finalmente provocó la muerte de varias de ellas.

Sin embargo, días después se revelaron las grabaciones de las cámaras de seguridad que evidenciaban que los agentes en la intervención fueron los que cerraron la única salida de la discoteca, hecho que generó la tragedia.

El ministro del Interior tuvo que admitir que la información brindada inicialmente sobre lo ocurrido era falsa y presentó su renuncia semanas después.

Jorge Montoya tuvo que admitir que brindó información falsa sobre la tragedia ocurrida en la discoteca de Los Olivos. Foto: Mininter

César Gentille y su frustrada gestión

Martín Vizcarra nombró a César Gentille en lugar de Montoya. El general en retiro debía continuar con el cumplimiento de las normas emitidas por el Poder Ejecutivo.

Aproximadamente a un mes y medio de haber asumido el Ministerio del Interior, IDL Reporteros informó que la Fiscalía Anticorrupción lo investigaba desde febrero junto a su antecesor Gastón Rodríguez y al general PNP Salvador Iglesias por presuntos contratos irregulares para el mantenimiento vehicular por parte de la empresa Iza Motors, de Antonio Camayo.

Posteriormente, dio un paso al costado cuando el Congreso de la República orquestó un golpe de Estado y aprobó con 105 votos a favor la vacancia de Martín Vizcarra por una supuesta incapacidad moral.

César Gentille dejó el portafolio del Interior con el golpe de Estado. Foto: La República.

El regreso de Gastón Rodríguez

El golpista Manuel Merino de Lama asumió la presidencia por ser el titular del Parlamento y designó a Gastón Rodríguez para que se ocupe del Mininter.

Sin embargo, solo permaneció en el cargo por tres días debido a las protestas en contra del régimen de Merino, que cobraron la vida de Inti Sotelo y Brian Pintado como consecuencia de la represión policial.

El ministro, por ese entonces, sostuvo que los policías no utilizaban armas letales durante las protestas; no obstante, las imágenes capturadas por la prensa indicaban todo lo contrario. Es más, el informe forense del Instituto de Medicina Legal indicó que ambos jóvenes fallecieron a causa del impacto de proyectiles de plomo. Hasta la fecha no hay responsables por el asesinato de los dos jóvenes y los cientos de heridos.

Finalmente, la democracia imperó y Merino fue obligado a renunciar junto a todo su gabinete ministerial, incluido Rodríguez , ante las manifestaciones en todo el país.

Gastón Rodríguez se convirtió en el ministro del Interior de más corta duración en 20 años. Solo duró 3 días. Foto: difusión

Rubén Vargas y su “reforma policial”

Francisco Sagasti fue elegido por el Congreso como el nuevo presidente del Perú y rápidamente tuvo que conformar su gabinete ministerial, en el que incluyó a Rubén Vargas como líder del portafolio del Interior.

A los pocos días, se dio a conocer la noticia de la designación de César Cervantes como nuevo comandante general de la Policía, decisión tomada por el propio presidente y Vargas.

El nombramiento generó críticas en diversos sectores, incluida la institución policial, ya que este ocupaba el puesto 18 en el escalafón de generales y eso significaba el pase al retiro de 17 de los altos mando de la PNP.

Ante los cuestionamientos, renuncias en la Policía, presiones en el Congreso y la firmeza de no revertir la decisión por parte del Ejecutivo, Rubén Vargas decidió presentar su renuncia a solo 14 días de su nominación .

Rubén Vargas se retiró del Miniter en medio de la polémica por el cambio de los altos mandos de la PNP. Foto: Composición La República

Cluber Aliaga estuvo cinco días

Al día siguiente, el general en retiro Cluber Aliaga se convirtió en el segundo ministro del Interior de Sagasti. Por su parte, la ciudadanía esperaba conocer sus opiniones acerca del pase al retiro de los generales de la Policía.

Su discurso fue confuso de principio a fin, ya que aseguraba estar de acuerdo con lo indicado por el presidente y, a la vez, mostraba su rechazo por la designación de Cervantes como comandante general.

Aliaga calificó de “apresurada” la decisión y finalmente, a pedido de la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, presentó su renuncia cinco días después de haber asumido la cartera.

Cluber Aliaga duró tan solo cinco días en el cargo. Foto: La Republica

José Elice

El exoficial mayor del Congreso José Elice fue el tercer ministro del Interior de Sagasti y el quinto a cargo del portafolio en solo un mes. Desde su llegada, defendió la legalidad del nombramiento de Cervantes y ratificó lo dicho por el presidente al decir que fue un “procedimiento excepcional”.

Asimismo, ha intentado mejorar la confianza entre la ciudadanía y la Policía con diversos calificativos positivos hacia la institución. Sin embargo, las protestas por la derogación de la ley agraria y la implementación de una nueva llevaron a que los agentes cometieran nuevos excesos en contra de los trabajadores agroexportadores en el sur y norte del país.

Pese a que el Congreso de la República logró derogar el anterior régimen agrario y promulgó uno nuevo tras más de 20 días de debate, los agricultores no están de acuerdo con el dictamen y continúan con las protestas.

Los nuevos enfrentamientos con la PNP han dejado a tres personas asesinadas y muchos han denunciado abuso policial en medio del bloqueo de carreteras de los manifestantes.

Ahora, el ministro del Interior no solo deberá sofocar las manifestaciones, sino también tendrá que lidiar con las denuncias realizadas por los agentes debido a la salida de los altos mandos de la institución. Además, las labores policiales para hacer cumplir las medidas contra la COVID-19 continuarán.

Las elecciones generales se llevarán a cabo en solo cuatro meses y no está claro si el ministro Elice podrá mantenerse hasta esa fecha. Es un arduo camino que le espera a este ministerio, cuyos líderes durante el 2020 no han sabido gestionarlo y, por el contrario, han avivado la crisis durante la pandemia .

Elice consideró que es el culpable político de la muerte de tres personas durante las protestas. Foto: difusión

¿Por qué tantos cambios de ministros?

Miro Toledo Gutierrez, catedrático de la Escuela de Posgrado de la PNP y especialista en temas policiales, sostuvo que la razón principal es que las personas a cargo del Mininter no han tenido la suficiente capacidad y conocimiento sobre la problemática de la institución.

“ Los presidentes han escogido (a los ministros) solo para cumplir el cargo, pero no son personas que tengan experiencia y amplio conocimiento de lo que sucede en la Policía Nacional ”, comentó en diálogo con La República.

Además, indicó que el comandante general César Cervantes no es la mejor opción para controlar las protestas de los trabajadores agroexportadores.

“No lo veo capacitado para ejercer un cargo operativo y eso es justamente lo que requiere el país. Se necesita gente experimentada que pueda ejecutar planes inmediatos”, sentenció.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.