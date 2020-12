Bermúdez sobre eventual renuncia de Elice: Estaría mal hacerlo ahora

La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, ratificó su confianza al ministro del Interior, José Elice, y aclaró que no se está evaluando su renuncia pese a al fallecimiento de tres personas durante las protestas de los trabajadores agroexportadores en Virú, La Libertad.

“ Mal haríamos ahora, en un contexto de crisis, en pensar en continuar dejando a nuestras instituciones sin un liderazgo como el de una persona profesional, democrática y comprometida con los valores democráticos como es el señor José Elice”, indicó.

Asimismo, resaltó la labor del ministro y lamentó que los cambios que trata de realizar no se podrán ejecutar, porque están en un gobierno de corta duración.

“Desde el momento que ha asumido el cargo lo ha hecho con gran responsabilidad y con gran sentido de querer impulsar cambios sustantivos, que, lamentablemente, durante un periodo como es el gobierno de transición, no vamos a poder realizar. Lo que sí se hará es formar una ruta para producir estos cambios”, sostuvo.

La primera ministra indicó que el uso de armas de fuego, usadas presuntamente durante las protestas por algunos policías, no fue una medida ordenada por los ministros. Además, sostuvo que se siguen realizando las investigaciones sobre lo ocurrido en Virú.

“Cualquier incidente con uso de armas no autorizadas no es una directiva, y no ha sido una decisión de ninguna autoridad del Poder Ejecutivo , por eso se están realizando las investigaciones”, sentenció.

Bermúdez indicó que el uso de armas no autorizadas no fue ordenado por ninguna autoridad del Poder Ejecutivo. Foto: La República

Elice renunciará si es necesario

El titular de la cartera del Interior señaló que no se aferrará al puesto si se requiere su renuncia, luego de que se informara de los asesinatos de dos manifestantes en el paro agrario.

Elice también aceptó ser el responsable político por las muertes, y dijo que asistirá a dar las explicaciones correspondientes a cualquier grupo de trabajo del Congreso.

“Pero estoy listo para dejarlo (el cargo) si es necesario, o para que el Congreso, si así lo decide, me interpele. (...) Uno tiene que irse, simplemente, y dejar el mensaje que nos deja todo lo que ha ocurrido: que tenemos que hacer un trabajo muy profundo, entre otras cosas, para recuperar y fortalecer a nuestra Policía Nacional”, manifestó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.