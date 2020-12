Abogado de Vizcarra sobre denuncia de Vilcatoma: “No tiene ni pies ni cabeza”

Luego de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró procedente la denuncia realizada por Yeni Vilcatoma contra el expresidente Martín Vizcarra, su defensa consideró que lo señalado no tienen sustento.

“Es importante que al darse cuenta que el informe Alarcón no tiene ni un solo sustento, entonces ahora recurren ya no a Alarcón sino a Vilcatoma para tratar de darle fortaleza a esta denuncia . No tiene ni pies ni cabeza”, indicó Fernando Ugaz en declaraciones a Canal N.

La denuncia precisa que el exjefe de Estado mantuvo un supuesto vínculo con la empresa CyM Vizcarra S.A.C como gerente de operaciones y vicepresidente del directorio, cuando este se desempeñaba como ministro de Transportes y Comunicaciones.

Sobre lo señalado, Ugaz afirmó que en el 2010 Vizcarra Cornejo dimitió a sus cargos ejecutivos en la mencionada compañía, previo a desempeñarse como gobernador regional, ministro de Transportes y presidente.

“Él vende las acciones el 24 de marzo del 2018, antes de juramentar como presidente, y renuncia a los cargos ejecutivos de la empresa en diciembre del 2010. Eso está absolutamente claro, cuando él asume la presidencia del gobierno regional y cuando asume el MTC en el 2016, ya había renunciado a cargos ejecutivos de la empresa ”, manifestó.

Respecto al Consorcio Colca que supuestamente habría beneficiado a la constructora Obrainsa, según lo expuesto por Vilcatoma, el abogado de Vizcarra explicó sobre el tiempo de operatividad.

“¿Sabes cuándo es que se dio el Consorcio Colca, producto del cual se quiere generar la infracción constitucional para generar un juicio político, una supuesta inhabilitación? El Consorcio Colca fue en el 2003 y murió el 2003″, puntualizó Ugaz.

Movidas de Vilcatoma en contra de Martín Vizcarra

El 29 de diciembre, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró procedente la denuncia realizada por Yeni Vilcatoma por infracción a la Constitución en su artículo 126. La medida fue aceptada con once votos a favor, uno en contra y una abstención.

La excongresista también ha presentado una tacha a la candidatura al Congreso del exmandatario. En su solicitud al Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 sostiene que el expresidente está “imposibilitado de postular”, por lo que no podría encabezar la lista al Congreso de ningún partido.

