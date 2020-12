El parlamentario pidió la palabra para señalar que ha recibido amenazas de muerte en sus redes sociales por haber alentado "a meter bala a agricultores". Combina calificó de "irresponsables" las declaraciones de sus colegas y que la frase que utilizó es: "Me quieren meter bala ya", en referencia "a los ataques que viene recibiendo"."Solicito investigaciones para los culpables... No importa cuántas veces me apaguen el micro, no van a calla mi voz. Se los he dicho en su cara... ¡Azuzadores!", concluyó el congresista de Alianza para el Progreso.