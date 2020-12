César Combina pide garantías para él y su familia tras recibir amenazas

El parlamentario César Combina, de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), pidió garantías luego de recibir amenazas de muerte. Anteriormente, acusó a los legisladores Cecilia García, Lenin Bazan y Jim Mamani de incitar a trabajadores agrarios a ponerse en su contra.

“Defender la ley agraria de las posturas populistas ha generado que azuzados tergiversen mis palabras para provocar odio y que me amenacen de muerte. He solicitado garantías de protección para mí y mi familia porque no voy a permitir más acoso político de los grupos de izquierda”, publicó en sus redes sociales.

La solicitud fue admitida por Jennifer Urbina Riveros, subprefecta distrital de Lima, quien dio a conocer la decisión al comisario de Orrantia del Mar para que procesa con la medida.

“ Se resuelve estimar las garantías personales a favor de César Augusto Combina Salvatierra , haciéndola extensiva a sus familiares en contra de los que resulten responsables”, fue parte del oficio.

Garantías para César Combina y su familia. Foto: captura/oficio Nº593-2020-DGIN/SDIST-LIM

Durante la sesión plenaria de este 30 de diciembre, Combina Salvatierra reiteró que las amenazas son producto de mentiras y tergiversación de sus declaraciones.

“Lamento que azuzadores populistas utilicen esta bajeza para insinuar que yo he pedido atacar a balazos a algún trabajador o algún ciudadano peruano. Esta actitud de repetir una mentira ha generado que amenacen a mi familia y a mi persona . He aclarado que la frase es: ‘Me quieren meter bala ya’. Es una referencia a los ataques que vengo recibiendo”, dijo ante el Congreso.

Ello, debido a que el parlamentario Mamani Barriga deslizó que él habría apuntado: “Les deben meter bala”, en supuesta referencia a los trabajadores del sector agroexportador.

Combina señala a tres congresistas de incitar a trabajadores agrarios

El último 29 de diciembre, César Combina manifestó que es intimidado por personas que son impulsadas por los congresistas Cecilia García (Podemos Perú), Lenin Bazán (Frente Amplio) y Jim Ali Mamani (Nueva Constitución).

“Las amenazas son muy claras. Yo responsabilizo directamente a Cecilia García, Jim Ali Mamani y al señor Lenin Bazán, quienes azuzan a los trabajadores [del sector agrario] y ciudadanos, diciendo que mi posición sería antitrabajador. Los azuzan, mienten, difaman y luego intentar ‘sacar cuerpo’ cuando se les enfrenta”, declaró a Canal N.

Además, el legislador de APP sostuvo que los mencionados parlamentarios coordinan diversas acciones para promover “temas populistas”.

“ Este es un equipo que trabaja en pared y ha comenzado a trabajar de esa forma en casi todos los temas populistas que se han planteado en este Parlamento, destruyendo el consenso y el análisis técnico. Lo pueden corroborar cuando revisen todas las grabaciones de la Comisión de Economía”, comentó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.