El juez Jorge Chávez dio a conocer que este jueves 31 de diciembre a las 3.30 p. m. resolverá el pedido de prisión preventiva formulada por la Fiscalía en contra del fundador de Podemos Perú, José Luna Gálvez ; los exasesores de la ONPE Óscar Nieves y Fernando Obregón; así como de la exfiscal adjunta provincial Laura Silva Seminario.

La fiscal provincial Sandra Castro señaló que el también dueño de Telesup habría conformado una organización criminal en la que captó a Guido Aguila e Iván Noguera, exmiembros del disuelto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), a través de sus operadores Nieves y Obregón, para que intervinieran en el concurso de selección del jefe de la entidad electoral con la finalidad de colocar a Adolfo Castillo.

Todo ello, con el propósito de lograr la inscripción de su partido político ante la ONPE.

Durante la audiencia virtual llevaba a cabo este martes 29 de diciembre, la defensa de los exasesores de la ONPE y de la exfiscal adjunta presentaron sus alegatos ante el juez Chávez.

En su exposición, los imputados negaron la versión dada por el exjefe de la ONPE y cuestionaron lo señalado por el Ministerio Público sobre las llamadas que se registraron en el periodo de elección.

En otro momento, la Fiscalía advirtió que Luna Gálvez tenía conocimiento de la investigación que estaba en proceso, ya que poseía contactos que filtraban la información.

Luna Gálvez acusa de “complot” en su contra

Por otro lado, en la audiencia previa a la de hoy, 29 de diciembre, el también candidato al Congreso acusó de “complot en su contra” al Ministerio Público.

“Se me acusa de pertenecer a una organización criminal, pero no invité a ninguno de los implicados ni un café. Si me muestran que me reuní con ellos, o si tengo llamadas telefónicas con ellos, ya los hubieran sacado ”, expresó Luna Gálvez.

