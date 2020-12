Fiscalía investigará posible injerencia de José Luna Gálvez en el JNE

La presunta organización criminal los “Gángsters de la Política”, que encabezaría el empresario José Luna Gálvez, también habría infiltrado el Jurado Nacional de Elecciones para el logro de sus objetivos, advirtió ayer el fiscal Jonathan Nureña Chávez, de las fiscalías contra el crimen organizado. El fiscal hizo está afirmación ante el juez Jorge Chávez Tamariz, en la audiencia virtual en la que sustentó el pedido de 36 meses de prisión preventiva para José Luna Gálvez y sus principales colaboradores: Óscar Nieves Vela, Fernando Obregón Mansilla y Laura Silva Seminario.

Según Nureña, la posible infiltración del JNE por parte de la mencionada organización habría sido para lograr la inscripción política del partido Podemos por el Perú. “Es un tema que hemos empezado a investigar a partir de declaraciones de los aspirantes a la colaboración y testigos protegidos”, precisó el fiscal adjunto de la fiscal especializada Sandra Castro.

Organización

La Fiscalía investiga a Luna por presuntamente formar e integrar una organización criminal que habría infiltrado el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y el Organismo Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y, ahora, también el JNE.

De acuerdo con la Fiscalía, Luna formó esta organización para obtener poder político y económico. La organización estaría conformada por unos 14 integrantes, de los cuales solo se pide prisión preventiva para cuatro, lo que incluye a Luna.

Nureña indicó que Luna Gálvez es el líder y financista, y luego se destaca a José Cavassa Roncalla, Óscar Nieves Vela y Fernando Obregón Mansilla como operadores políticos, y la exfiscal Laura Silva Seminario, como operadora de personal en la ONPE, para la inscripción y registro electoral de Podemos.

En especifico, la Fiscalía les atribuye haber infiltrado el CNM, promoviendo las candidaturas de determinados consejeros y, luego, realizándoles pagos a través de contratos en la universidad Telesup, para lograr que eligieran a Adolfo Castillo Meza como jefe de la ONPE. Una vez obtenida la designación de Castillo, habrían copado el organismo electoral con el fin de facilitar y levantar las observaciones a la presentación de firmas de adherentes para lograr el registro de Podemos.

La inscripción de Podemos concluyó en el JNE, donde según los colaboradores también habrían recibido ayuda indebida, por eso la Fiscalía amplía la investigación a esa institución.

El fiscal sustentó las actividades de Luna y los operadores, e indicó que existe un peligro de que la organización pueda afectar el avance de las investigaciones, como habría sucedido en noviembre, para evadir una orden de detención preliminar.

Descargos

El juez Chávez también escuchará a los abogados antes de decidir. El primero fue el abogado de Luna, Mateo Castañeda, quien reiteró su queja por el uso de la denominación “Gángsters de la Política” por parte de la Fiscalía, al considerarlo adelanto de opinión. El juez respondió que debe reclamar a la Fiscalía.

Castañeda negó la existencia de una organización criminal. Dijo que los atributos que describe la Fiscalía no coinciden con la norma, y que el objetivo legal de un partido es obtener poder, lo que no se puede considerar como delito. También cuestionó la idoneidad del aspirante a colaborador y el testimonial de Adolfo Castillo. Subrayó que no existe peligro procesal.

Luna: “Espero que en el juicio salga toda la verdad”

“Me encuentro sorprendido de las medias verdades que se dicen para presentarme como un gángster. He sido testigo del incidente con la fiscal y cómo se ha filtrado y montado un complot para afectar a un partido”, señaló José Luna Gálvez.

Anotó que ha sido cuatro veces elegido congresista. “Ahora debo responder por todo lo que hace la universidad Telesup, que es una sociedad anónima. Se dice que en el 2015 imaginé crear una organización para inscribir un partido el 2018”, subrayó.

Luna indicó que se internó en una clínica al contagiarse de COVID-19 y posteriormente, por las secuelas que deja esta enfermedad, le han afectado en un 10% su situación cardiaca.

“Le aseguro que no conozco a ninguna de las personas acusadas de organización criminal, solo pido justicia y que se resuelva por el debate jurídico y no por lo que digan los medios”, concluyó Luna.

El dato

Incidentes. La Fiscalía y la defensa de Luna presentaron los videos del 28 de setiembre, del encuentro entre la fiscal adjunta Flor Erazo, el abogado Mateo Castañeda y el investigado Luna. Para la Fiscalía, ese encuentro demuestra la posibilidad de los investigados de entorpecer las investigaciones. Luna y su abogado lo negaron.

