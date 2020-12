Merino admite viaje a EE. UU. y acusa a Migraciones de filtrar información

El congresista Manuel Merino, de la bancada de Acción Popular, admitió encontrarse en Estados Unidos y acusó a Migraciones por difundir la información de su vuelo con destino a Georgia.

“ Migraciones filtra el pasaporte de mi persona y filtra el pasaje de mi viaje . Yo he ido a hacer un viaje familiar de fin de año. No saben toda la agresión que he recibido de los comunistas que han tratado de tergiversar las cosas”, manifestó durante la sesión plenaria de este 28 de diciembre.

Agregó que la investigación que le sigue la Fiscalía de la Nación no implica un impedimento de salida del país, por lo que no se le puede acusar de fuga.

“El proceso de Manuel Merino está en investigación, pero lo que no se puede permitir es que se pretenda engañar a la población como que Manuel Merino está fugando del país y eso lo hacen a través de Migraciones”, sostuvo.

Merino realizó viaje en medio de crisis por Ley Agraria

Fue el último 27 de diciembre que el legislador Manuel Merino enrumbó a Estados Unidos, pese a que el Congreso de la República no culmina el proceso para la nueva Ley Agraria.

De acuerdo a información a la que tuvo acceso La República, el parlamentario, quien sucedió a Martín Vizcarra tras el golpe de Estado, viajó en la aerolínea Delta Airlines a las 11.13 horas para arribar a las 18.00 horas al estado de Georgia.

Fiscal de la Nación abrió indagación a Merino

Manuel Merino es investigado por el Ministerio Público por los presuntos delitos de abuso de autoridad, homicidio doloso, lesiones graves, leves y desaparición forzada, a raíz de las protestas en las que fueron asesinados Jordan Inti Sotelo y Jack Brayan Pintado.

Fue la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, quien interpuso las primeras investigaciones contra Merino de Lama, el ex primer ministro Ántero Flores Aráoz y el exministro del Interior Gastón Rodríguez, quienes formaron parte del régimen que originó la crisis en el país.

