Mendoza sobre ley agraria: Sería un error aprobar el último dictamen

La candidata a la Presidencia de la República por el partido Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, se pronunció respecto al dictamen sobre la ley agraria aprobado en la Comisión de Economía que se debate este lunes 28 de diciembre en el Pleno del Congreso. Señaló que sería un error aprobarlo tal y como está .

A través de sus redes sociales, Mendoza arremetió contra las propuestas aprobadas en el texto que se discute en el Parlamento para un nuevo régimen laboral agrario y lo denominó como “Ley Chlimper 2″.

“Sería un error aprobar tal como está el último texto de la ley agraria que incluye un irrisorio aumento en la remuneración de S/ 6 por día que no se computaría para el cálculo de CTS y gratificaciones que, encima, se seguirían ‘licuando’ en el salario diario”, señaló a través de sus cuentas de Facebook y Twitter.

Del mismo modo, enfatizó en que no garantiza que los trabajadores contratados por dos temporadas consecutivas o tres alternadas sean contratados en la temporada siguiente. Además, remarcó en que “se mantienen privilegios tributarios hasta el 2028 que ningún otro sector empresarial tiene”.

Finalmente, instó a que el Gobierno y el Congreso no den prioridad a los sectores empresariales. “ No retrocedamos, no necesitamos una Ley Chimpler 2, sino un régimen que garantice una remuneración y condiciones laborales dignas para los trabajadores y la productividad del sector”, añadió la aspirante a la Presidencia de la República.

Admiten la plancha presidencial de Juntos por el Perú

La fórmula presidencial de Juntos por el Perú, que encabeza Verónika Mendoza, fue admitida por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 para las elecciones generales de 2021.

Según la resolución Nº 000018-2020-JEE-LIC1/JNE, la solicitud fue presentada el último 22 de diciembre por el personero legal, Juan Silva Huertas, y alcanzó la inscripción antes del cierre de la plataforma virtual.

“Resuelve admitir la fórmula de candidatos a la Presidencia y Vicepresidencias de la República, presentada por Juan Silva Huertas, personero legal titular de la organización política Juntos por el Perú”, indican en el documento.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.