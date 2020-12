Negativa. Al término de la audiencia en su contra, el fundador de Podemos Perú, José Luna Gálvez, negó que se haya reunido con Adolfo Castillo, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y con José Cavassa, exgerente de gestión de la institución.

Esto, como parte de la investigación del Ministerio Público por el caso Los Gángsters de la Política, una una organización criminal que tendría como fin el “ejercicio del poder político” y motivo por el cual la institución pidió 36 meses de prisión preventiva contra Luna Gálvez.

“Se me acusa de pertenecer a una organización criminal, pero no invité a ninguno de los implicados ni un café. Si me muestren que me reuní con ellos, o si tengo llamadas telefónicas con ellos, ya los hubieran sacado”, exclamó el excongresista ante el juez Jorge Chávez Tamariz.

Asimismo, acusó a la Fiscalía de “armar un complot” en su contra y aseguró “no conocer” a los colaboradores que lo señalan de participar en la presunta organización criminal.

Afirmó que Cavassa solo era trabajador de la universidad Telesup, pero que nunca conversó con él ni con Adolfo Castillo, no obstante, se supo que este último habría declarado ante la Fiscalía como fue que Luna Gálvez utilizó a sus operadores y compró a miembros del CNM con dinero de su universidad.

“Me encuentro sorprendido ante tantas medias verdades y mentiras para efectos de querer colocarme a mí como si fuera un gángster (...) En mi vida me iba a imaginar estar en la ONPE. Renuncié a Telesup el 2015. Mi madre era la dueña. El que contrató a los profesores fue mi hijo”, agregó.

En otro momento, dijo que el auto que conducía su abogado Mario Castañeda no chocó contra el vehículo de Flor de María Erazo, fiscal adjunta de Rocío Sánchez, y quien fue alertada por el accidente luego de una de las diligencias el Ministerio Público.

“Fui testigo del encuentro de los vigilantes con la fiscal. Eso fue una acción totalmente fortuita pero un video trucho fue filtrado a los medios de comunicación para generar engaño y mentira”, refirió.

Finalmente, el Poder Judicial decidió continuar con la audiencia que evalúa la detención de Luna Gálvez para este martes 29 de diciembre a las 09.30 horas.

El juez Chávez Tamariz resolvió seguir con la diligencia con la finalidad de escuchar a los demás implicados: Oscar Nieves Vela, Fernando Obregón y Laura Silva Seminario, quienes también son investigados en la Fiscalía.

